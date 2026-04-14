Ejército y Policía incautan explosivos y armas en el occidente de Boyacá

El Ejército y la Policía Nacional incautaron material de guerra y explosivos en San Pablo de Borbur, Boyacá / Foto: Batallón de Infantería Sucre del Ejército.

San Pablo de Borbur

En una contundente acción contra los factores de inestabilidad en la región, tropas del Batallón de Infantería N.º 2 Mariscal Antonio José de Sucre, adscrito a la Primera Brigada del Ejército Nacional, realizaron una operación conjunta con la Policía Nacional y la Fiscalía 30 Local de Chiquinquirá en la vereda Coscuez, sector El Silencio, municipio de San Pablo de Borbur.

Durante el procedimiento, efectuado en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, fue capturado en flagrancia un hombre señalado de presunta fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos, de acuerdo con el artículo 365 del Código Penal Colombiano.

En el lugar se incautaron:

Un revólver calibre 38

Cinco cartuchos del mismo calibre

Cerca de 600 barras de explosivo

Un bulto de cloruro de potasio

Un rollo de bolsa tipo manguera

Estos elementos, según las autoridades, representaban un riesgo considerable para la seguridad de la población. Tanto el capturado como el material decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.

Con esta operación, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de neutralizar las capacidades de los grupos ilegales que afectan la tranquilidad en Boyacá y garantizar la protección de las comunidades de la región.