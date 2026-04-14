Ejército y Policía incautan explosivos y armas en el occidente de Boyacá
La operación, que dejó a una persona capturada, se adelantó de manera conjunta entre ambas fuerzas militares en el municipio de San Pablo de Borbur.
San Pablo de Borbur
En una contundente acción contra los factores de inestabilidad en la región, tropas del Batallón de Infantería N.º 2 Mariscal Antonio José de Sucre, adscrito a la Primera Brigada del Ejército Nacional, realizaron una operación conjunta con la Policía Nacional y la Fiscalía 30 Local de Chiquinquirá en la vereda Coscuez, sector El Silencio, municipio de San Pablo de Borbur.
Durante el procedimiento, efectuado en el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, fue capturado en flagrancia un hombre señalado de presunta fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y explosivos, de acuerdo con el artículo 365 del Código Penal Colombiano.
En el lugar se incautaron:
- Un revólver calibre 38
- Cinco cartuchos del mismo calibre
- Cerca de 600 barras de explosivo
- Un bulto de cloruro de potasio
- Un rollo de bolsa tipo manguera
Estos elementos, según las autoridades, representaban un riesgo considerable para la seguridad de la población. Tanto el capturado como el material decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el proceso judicial correspondiente.
Con esta operación, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de neutralizar las capacidades de los grupos ilegales que afectan la tranquilidad en Boyacá y garantizar la protección de las comunidades de la región.