JEP denuncia amenazas y presencia de grupos armados en territorio indígena de Dagua, Valle

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Comunidades indígenas del corregimiento de Juntas, en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, denunciaron amenazas e intimidaciones por parte de hombres armados que además realizaron grafitis en viviendas del territorio.

De acuerdo con la información reportada, los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, cuando personas que portaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y armas de largo alcance ingresaron al Cabildo Mayor Indígena Cañón del Río Pepitas.

Durante la incursión, los sujetos intimidaron a los habitantes y marcaron paredes con grafitis alusivos a grupos armados ilegales, generando preocupación entre la comunidad.

La magistrada Xiomara Cecilia Balanta, relatora del Subcaso Pacífico Medio del Caso 09 de la JEP —que investiga crímenes no amnistiables contra pueblos étnicos—, advirtió que este tipo de situaciones impacta la participación de las víctimas en los procesos judiciales.

Según lo señalado, las amenazas y los hechos de violencia en los territorios limitan el ejercicio de derechos de las comunidades, en especial su participación en procesos de justicia transicional.

Ante estos hechos, la Jurisdicción Especial para la Paz alertó sobre el riesgo para las comunidades indígenas y solicitó la adopción de medidas para garantizar su protección y prevenir nuevos episodios de violencia en la zona.

Asimismo, se pidió a las entidades competentes evaluar la situación de riesgo y aplicar acciones de protección colectiva e individual para los pueblos indígenas que habitan este territorio del Valle del Cauca.