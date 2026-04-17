Debido a las lluvias en Salento, Quindío, se han presentado derrumbes en cinco veredas

Armenia

En Salento, las lluvias han provocado derrumbes en vías de varios sectores rurales del municipio padre del Quindío generando problemas de movilidad para propios, visitantes, turistas y el transporte de productores agrícolas.

Las veredas con los mayores problemas de deslizamiento de tierra son El Agrado, Llano Grande, Palo Grande, Camino nacional y Palestina que han sido atendidos con maquinaria amarilla del municipio y de otras entidades.

Más información Creciente de quebrada y del río Quindío provocan desbordamiento en zona rural de Salento

David Echeverri, coordinador de la gestión de riesgo de Salento, indicó que “la recomendación del municipio, frente a las lluvias que se han venido presentando y de manera constante esta semana han generado un aumento considerable del caudal del río y de los diferentes afluentes que tributan al mismo, generando pues un riesgo a las diferentes actividades que se realizan sobre las zonas de paso de puentes peatonales o más frecuentes en el valle de Cocora".

“Entonces un llamado muy especial, no es solo a la comunidad, sino a los visitantes, a tener precaución a que estas actividades se hagan con seguridad, con empresas responsables que cumplan con toda la documentación y el llamado también es a las empresas a ejecutar sus estrategias de respuesta a emergencias y que sean conscientes de los riesgos a los que exponen los turistas y se evalúen, digamos, estas situaciones antes de ofertar dicho servicio", agregó.

El funcionario añadió que, a través de la administración municipal, continúan realizando la atención inmediata a las diferentes situaciones que se presentan afectando las vías y atentos a cualquier escenario de riesgo que se nos pueda materializar por las lluvias.

Denuncia por riesgo de vía rural en el municipio de Córdoba, Quindío

Habitantes de la zona rural del municipio de Córdoba, Quindío, están en alerta por riesgo de colapso de una vía afectada por las lluvias.

Lea también: Pueblo de Filandia decidirá si quiere integrar el aérea metropolitana de Pereira: Senador Echeverri

Carlos López, habitante y líder del sector relató “en la vereda La Soledad vía Travesías, escuela primaria La Soledad que comunica con Barcelona, si pasa algún carro se puede ir lo poco que queda de la calzada, hace 6 meses había enviado la denuncia y ahora esta muy peligroso para estudiantes y campesinos”

Escuche Caracol Radio en vivo: