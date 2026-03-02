Vendaval provoca varias emergencias en zona urbana y rural del municipio de Salento en el Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En la tarde de hoy domingo 1 de marzo se presentó un fuerte vendaval que azotó principalmente la zona norte del Quindío, Salento, Circasia y en una parte de Armenia reportan afectaciones.

En la vía principal de Salento se reporta la caída de un gigantesco árbol, al igual que algunos árboles y ramas caído en un sector del norte y occidente de Armenia. Noticia en desarrollo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con David Echeverry coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo de Salento que entregó el balance preliminar “el reporte hasta el momento son ocho viviendas desentechadas que ya se realizó entrega de humanitaria por parte de la Administración Municipal y la oficina de gestión del riesgo, en la vía principal con caída de dos árboles sobre la vía, a través del cuerpo de bomberos voluntarios se hizo el despeje y evacuación pues de los vehículos que estaban allí represados, dos árboles que caen sobre dos viviendas, sin afectaciones pues a personas.

Creciente de quebrada en zona rural de Salento debido a las lluvias. Foto: Cortesía alcaldía de Salento Ampliar Creciente de quebrada en zona rural de Salento debido a las lluvias. Foto: Cortesía alcaldía de Salento Cerrar

Se hizo también la respectiva intervención en la vereda El Agrado una de las quebradas que tributan ahí al río Quindío, presentó una avenida torrencial generando pues afectación sobre la vía y una vivienda. En este momento todavía se está interviniendo en la zona. Ese es como el balance preliminar.

Los organismos de socorro continúan haciendo el barrido tanto en la zona urbana como rural del municipio de Salento afectado por el vendaval.

El fenómeno natural también afectó, aunque no con tanta fuerza y afectación a municipios como Circasia y Armenia.