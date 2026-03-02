Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 mar 2026 Actualizado 01:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Armenia

Vendaval provoca varias emergencias en zona urbana y rural del municipio de Salento en el Quindío

Caída de arboles, destechamiento de viviendas y creciente de quebradas, las principales atenciones

David Echeverry , gestión riesgo Salento

David Echeverry , gestión riesgo Salento

00:00:0001:02

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

En la tarde de hoy domingo 1 de marzo se presentó un fuerte vendaval que azotó principalmente la zona norte del Quindío, Salento, Circasia y en una parte de Armenia reportan afectaciones.

En la vía principal de Salento se reporta la caída de un gigantesco árbol, al igual que algunos árboles y ramas caído en un sector del norte y occidente de Armenia. Noticia en desarrollo.

Más información

En Caracol Radio Armenia hablamos con David Echeverry coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo de Salento que entregó el balance preliminar “el reporte hasta el momento son ocho viviendas desentechadas que ya se realizó entrega de humanitaria por parte de la Administración Municipal y la oficina de gestión del riesgo, en la vía principal con caída de dos árboles sobre la vía, a través del cuerpo de bomberos voluntarios se hizo el despeje y evacuación pues de los vehículos que estaban allí represados, dos árboles que caen sobre dos viviendas, sin afectaciones pues a personas.

Creciente de quebrada en zona rural de Salento debido a las lluvias. Foto: Cortesía alcaldía de Salento

Creciente de quebrada en zona rural de Salento debido a las lluvias. Foto: Cortesía alcaldía de Salento

Se hizo también la respectiva intervención en la vereda El Agrado una de las quebradas que tributan ahí al río Quindío, presentó una avenida torrencial generando pues afectación sobre la vía y una vivienda. En este momento todavía se está interviniendo en la zona. Ese es como el balance preliminar.

Los organismos de socorro continúan haciendo el barrido tanto en la zona urbana como rural del municipio de Salento afectado por el vendaval.

El fenómeno natural también afectó, aunque no con tanta fuerza y afectación a municipios como Circasia y Armenia.

Adrián Trejos

Adrián Trejos

Coordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir