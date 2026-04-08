Fuertes lluvias dejan 30 familias damnificadas en Caracolí, Antioquia

Caracolí, Antioquia

Al menos 30 familias resultaron damnificadas en el municipio de Caracolí, en el Magdalena Medio antioqueño, como consencuencia de las fuertes lluvias de las últimas horas.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres indicó que las fuertes precipitaciones generaron un aumento significativo en el caudal de la quebrada La Reina, lo que ocasionó su desbordamiento e inundaciones en varias zonas del municipio.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, se tiene un estimado de 30 familias afectadas por las anegaciones y pérdida de enseres; sin embargo, continúa el proceso de verificación para establecer con precisión el número total de damnificados.

Debido a la emergencia, la administración municipal, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres hizo presencia en el lugar para realizar la evaluación inicial de daños y necesidades, así como coordinar las acciones de atención a las familias afectadas.

Por su parte, desde el DAGRAN se mantienen en articulación con las autoridades locales para apoyar la respuesta a esta emergencia y definir posibles acciones adicionales que permitan mitigar los efectos de la temporada de lluvias.

Alerta por la temporada de lluvias

Subregiones del departamento como Urabá, Bajo Cauca y Suroeste, están en riesgo debido a las lluvias atípicas que se han extendido desde el mes de febrero en el territorio antioqueño.

Además, los 125 municipios de Antioquia están en alerta roja o naranja por posibles movimientos en masa en medio de la temporada de lluvias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a estar atenta a las condiciones climáticas y reportar cualquier situación de riesgo.

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