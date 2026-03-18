Creciente de quebrada y del río Quindío provocan desbordamiento en zona rural de Salento

Armenia

En la mañana de hoy miércoles 18 de marzo ciudadanos reportan creciente súbita de varias quebradas en la vía que comunica al Valle de Cocora con Salento en el Quindío debido a las fuertes lluvias provocando desbordamiento.

Así mismo se reporta creciente del río Quindío en su paso por Boquía como consecuencia de las fuertes precipitaciones, hay atención especial de los organismos de socorro a lo largo de la rivera del principal afluente del departamento.

Cortesía ciudadanos

Jaider Hidalgo coordinador de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo del Quindío informó “En la mañana de hoy se presenta un cambio drástico en las condiciones climáticas con alta nubosidad generalizada y presencia de precipitaciones en varios de nuestros municipios.

Uno de los puntos con mayor afectación es el municipio de Salento, donde se ha registrado una creciente súbita en una quebrada que tributa al río Quindío, generando el cierre preventivo de la vía hacia el sector de Cocora.

De acuerdo con la información entregada por el coordinador municipal de gestión del riesgo de desastres del municipio de Salento, David Alejandro Echeverry en este momento el flujo que desciende hacia la zona corresponde a la creciente presentada, por lo cual es necesario esperar que a que se disminuyan los niveles tanto de la quebrada como del río para garantizar condiciones seguras antes de habilitar el paso.

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Asimismo, nuestro coordinador reportó que algunos vehículos ingresaron de manera irresponsable a la vía, quedando bloqueados lo que impide la intervención inmediata con maquinaria hasta tanto no bajen los niveles del agua. Las autoridades se mantienen en el monitor constante de la situación y a la espera de condiciones seguras para realizar labores de atención correspondientes.

Se recomienda a la comunidad acatar las indicaciones de la de las autoridades, evitar transitar por zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.