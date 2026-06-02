Vamos a unirnos a la campaña de Abelardo de la Espriella: Jesús Bedoya
El representante a la cámara electo por el Quindío, Jesús Bedoya dijo que apoyarán la campaña de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial
Representante a la Cámara, Jesús Bedoya
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Armenia
Tras los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta donde lograron las mayores votaciones los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el representante a la cámara electo Jesús Bedoya que apoyaba a Paloma Valencia destacó que se unirán a la campaña de Abelardo de cara a la segunda vuelta.
Manifestó que trabajarán en el departamento de manera constante en las siguientes semanas con el objetivo de defender la institucionalidad y democracia.
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“El resultado de ayer es la manifestación del pueblo colombiano. Colombia ha decidido quiénes son las personas que van a pasar a la segunda vuelta para llegar a la presidencia de la República. Vamos a construir, vamos a unirnos a la campaña de Abelardo de la Espriella para que el país avance. Defenderemos la las instituciones, la democracia, la Constitución y la República", dijo.
Añadió: “Nosotros seguiremos adelante durante estos días y estas próximas semanas trabajaremos de manera constante en el departamento del Quindío para poderle garantizar a los quindianos y a los colombianos un mejor futuro. Invito a todos los ciudadanos, a las personas que pueden votar y elegir libremente. La polarización lo que hace es crear una gran distancia entre la comunidad y entre nosotros como sociedad".
Invitó a los ciudadanos a participar de la jornada electoral y enfatizó que la polarización crea una gran distancia entre la comunidad por lo que debe primar el respeto para elegir libremente.
“Vamos a mirar cuáles son las propuestas que realmente les sirven al departamento del Quindío, a nuestra región y a nuestro país. Tenemos que avanzar en democracia, tenemos que avanzar con firmeza, defendamos las instituciones del Estado, defendamos la carta política, defendamos a nuestro país y trabajemos de la manera más responsable por ese Colombia que todos soñamos", mencionó.
Es de anotar que la segunda vuelta presidencial será el próximo domingo 21 de junio.
Vanessa Porras Valderrama
Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...