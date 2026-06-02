Vamos a unirnos a la campaña de Abelardo de la Espriella: Jesús Bedoya

Armenia

Tras los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta donde lograron las mayores votaciones los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el representante a la cámara electo Jesús Bedoya que apoyaba a Paloma Valencia destacó que se unirán a la campaña de Abelardo de cara a la segunda vuelta.

Manifestó que trabajarán en el departamento de manera constante en las siguientes semanas con el objetivo de defender la institucionalidad y democracia.

“El resultado de ayer es la manifestación del pueblo colombiano. Colombia ha decidido quiénes son las personas que van a pasar a la segunda vuelta para llegar a la presidencia de la República. Vamos a construir, vamos a unirnos a la campaña de Abelardo de la Espriella para que el país avance. Defenderemos la las instituciones, la democracia, la Constitución y la República", dijo.

Añadió: “Nosotros seguiremos adelante durante estos días y estas próximas semanas trabajaremos de manera constante en el departamento del Quindío para poderle garantizar a los quindianos y a los colombianos un mejor futuro. Invito a todos los ciudadanos, a las personas que pueden votar y elegir libremente. La polarización lo que hace es crear una gran distancia entre la comunidad y entre nosotros como sociedad".

Invitó a los ciudadanos a participar de la jornada electoral y enfatizó que la polarización crea una gran distancia entre la comunidad por lo que debe primar el respeto para elegir libremente.

“Vamos a mirar cuáles son las propuestas que realmente les sirven al departamento del Quindío, a nuestra región y a nuestro país. Tenemos que avanzar en democracia, tenemos que avanzar con firmeza, defendamos las instituciones del Estado, defendamos la carta política, defendamos a nuestro país y trabajemos de la manera más responsable por ese Colombia que todos soñamos", mencionó.

Es de anotar que la segunda vuelta presidencial será el próximo domingo 21 de junio.