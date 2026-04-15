Pueblo de Filandia decidirá si quiere integrar el aérea metropolitana de Pereira: Senador Echeverri

Armenia

Hay polémica porque el Senado aprobó adhesión del municipio de Filandia, Quindío, al Área Metropolitana Centro Occidente que conforman Pereira, Dosquebradas y la Virginia en Risaralda, sin embargo, los alcaldes de los municipios de Ulloa y Alcalá del Valle del Cauca se negaron.

Con mayoría de seis votos a favor, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado, aprobó la proposición del informe de ponencia del senador Guido Echeverri donde manifiesta excluir el ingreso de los municipios de Alcalá y Ulloa, en el departamento del Valle, al Área Metropolitana Centro Occidente.

En la sesión informaron que los alcaldes de Alcalá, Javier Torres, y Ulloa, Andrés Ruiz Castaño, encargado, comunicaron mediante carta se les excluyera del proceso de integrar el esquema metropolitano.

Los mandatarios sustentaron la decisión en razones como “incompatibilidad en el modelo de ordenamiento territorial, el impacto fiscal desproporcionado y la ausencia de una voluntad institucional válida subsistente”.

En el mismo informe de ponencia, concepto del senador Echeverri, pidió aceptar la adhesión de Filandia, municipio del Quindío, a la señalada área urbana, petición que fue aceptada mayoritariamente.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el senador Guido Echeverri sobre el significado de esa sesión en el senado de la república que ha generado gran polémica en el departamento del Quindío y en el mismo municipio de Filandia.

¿Y eso qué significa?

Senador Guido Echeverri: Bueno, eso significa, que se avanza en el proceso de configuración de un área metropolitana que había venido siendo propuesta por los directivos del área metropolitana del centro occidente y que tiene como un núcleo al municipio de Pereira.

Ellos habían planteado la posibilidad de que se incorporara o se incorporaran al área metropolitana centro occidente de municipios de Ulloa y Alcalá en el departamento del Valle y Filandia en el departamento del Quindío.

Finalmente, en la discusión que se dio cuando presenté la ponencia favorable a esta petición en la semana pasada, recibimos dos cartas de los alcaldes de Ulloa y de Alcalá eh manifestando la intención de no continuar con el proceso y de no participar, por lo tanto, en esa en esa área metropolitana.

Y en tal sentido avanzamos entonces en la propuesta de incorporar a Filandia a esa área metropolitana y esa idea donde la comisión de ordenamiento dio visto bueno para que continuara el camino hacia la constitución del área.

¿El alcalde de Filandia, fue quien solicitó la inclusión?

Guido Echeverri: Claro, estuvo de acuerdo el alcalde que es una uno de los funcionarios o de los servidores públicos que pueden incorporar en el proceso de constitución de un área metropolitana a una localidad, en este caso el municipio de Filandia. Lo pudieron haber hecho los concejales, lo pudo, lo pudo haber hecho el gobernador, en este caso fue el alcalde quien solicitó incorporarse o participar de ese proceso y en tal sentido quedó incorporado.

¿Es el pueblo de Filandia el que definirá si acepta o no?

Guido Echeverri: En el proceso que tendrá como etapa final la opinión de los ciudadanos que son quienes deciden si hacen parte o no del área metropolitana, porque una de las características de este proceso de constitución de un área metropolitana es que él es de creación colectiva, o sea, es la gente la que vota si está de acuerdo o no con participar de esa área metropolitana, o sea, que le quedará a la ciudadanía de Filandia la posibilidad y el derecho de opinar si quiere o no hacer parte de esa área metropolitana estando en consonancia o no con lo que opina el alcalde.

Es decir que todavía falta lo más importante para que Filandia sea parte del área metropolitana centro occidente

Guido Echeverri: Sí, falta mucho, falta yo diría que faltan las etapas más importantes, primero falta que el Ministerio de Hacienda con registraduría incorpore unos recursos para poder realizar la consulta popular mediante la cual la ciudadanía opinará si está o no de acuerdo con hacer parte de esta área metropolitana. Yo diría que esa es la parte fundamental porque es ahí donde se expresa el querer de la ciudadanía en el marco de un proceso que, como le digo, tiene un alto contenido de creación colectiva.

¿Hay desinformación?

Guido Echeverri: Lo primero es que a mí me parece muy importante que estemos avanzando hacia la posibilidad de crear áreas metropolitanas con municipios que pertenezcan a distintos departamentos.

El área metropolitana es un proceso mediante el cual municipios conurbados, es decir, muy cercanos pueden integrarse para asociarse territorialmente, fortalecer su opinión política, planificar nuevo su desarrollo, orientar su planificación territorial.

De todas maneras, creo que estos procesos de sostenibilidad territorial son muy importantes porque conducen a crear economías de escala, generar procesos de desarrollo que tengan una integración metropolitana más allá de las fronteras departamentales y en este caso municipales y eso creo que es importante entenderlo en la medida en que esa sociedad como le digo fortalece el músculo político permite planificar mejor el territorio y establecer modelos de desarrollo que tengan más consonancia con esa cercanía a los territorios.

Esas cercanías de las zonas urbanas de unos municipios con otros he tenido entendido que todos estos fenómenos de aglomeración que está sufriendo el mundo en los últimos años tienen que ser asimilados por marcos institucionales que en este caso lo son las áreas metropolitanas.

Los municipios no pierden autonomía

Guido Echeverri: Es importante mencionar, que los municipios no pierden la autonomía. El Quindío no pierde ninguna potestad con respecto al municipio de Filandia, el municipio queda en su esencia, naturalmente haciendo parte del Quindío y aquí lo que simplemente es el camino que permite que este municipio asociado en el marco de una área metropolitana tenga coincidencias prácticas en el marco de hacer parte de un territorio que tiene enormes posibilidades económicas, geográficas, culturales, económicas de todo tipo y en desde el punto de vista muy importante se te dan al área metropolitana del centro occidente del país.

En esta discusión también apareció el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis que a través de un video en redes sociales, aunque respeta la autonomía del alcalde de Filandia fue claro en manifestar que será la ciudadanía de Filandia la que tendrá la última palabra.

Preocupación del comité Intergremial del Quindío

A través de un comunicado el comité Intergremial del Quindío expresa su preocupación frente al avance de la iniciativa que busca incorporar al municipio de Filandia al Área Metropolitana Centro Occidente, al considerar que esta propuesta plantea serias implicaciones para la autonomía del municipio, la cohesión territorial del departamento y la capacidad del Quindío de definir su propio rumbo regional.

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Hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial del alcalde de Filandia Duberney Pareja que claramente está a favor de esta iniciativa de integración con el aérea metropolitana centro occidente.

Comunicado Comité Intergremial

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