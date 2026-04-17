¿Cuándo juega Colombia contra Argentina en la final del Sudamericano Sub-17? Prográmese acá

La Selección Colombia Sub-17 hizo historia, luego de golear 3-0 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano 2026. El cuadro nacional se agrandó en territorio paraguayo y eliminó a la máxima favorita del certamen, misma que llegaba a este duelo con puntaje perfecto.

REPASE ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y BRASIL EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Las anotaciones del combinado cafetero llegaron en la segunda parte. Inicialmente, a los 57′, Andrés Mosquera abrió la cuenta de manera polémica, luego de un remate colocado de media distancia que picó sobre la línea y el árbitro central terminó dando como gol; sobre los 67′, José Escorcia aprovechó una brillante habilitación dentro del área para definir rasante frente a la tardía salida del meta brasileño y en tiempo de reposición, al 90+5′, el mismo Escorcia selló la goleada con un zapatazo de media distancia desde el costado izquierdo.

Colombia, que por cierto suma cinco victorias, dos empates y una derrota en este Sudamericano Sub-17, buscará su segundo título del certamen juvenil y tendrá como rival ni más ni menos que a la Argentina, cuya clasificación se produjo a segunda hora con e triunfo 3-1 sobre Ecuador.

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¿Cuándo juega Colombia contra Argentina en la final del Sudamericano Sub-17?

La final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina se disputará el domingo 19 de abril, a partir de las 3 de la tarde (hora colombiana). Recuerde que todas las emociones de ese partido las podrá seguir EN VIVO a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Es preciso recordar que la Selección suma un solo título en el Sudamericano Sub-17. Lo consiguió hace más de 30 años, más exactamente en 1993, bajo la dirección técnica de Germán ‘Basílico’ González. Aquel certamen se disputó en el Eje Cafetero y contó con figuras nacionales como Jorge Bolaño y Ricardo Ciciliano.

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