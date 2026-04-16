Asistencia de Daniel Muñoz en la clasificación del Crystal Palace a semifinales de Conference League. (Photo by Andrea Martini/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Crystal Palace continúa haciendo historia! Este jueves 16 de abril, el cuadro británico se clasificó a las semifinales de la Conference League 2025-26, luego de vencer con un marcador global de 4-2 a la Fiorentina, equipo que está peleando en puestos de descenso del fútbol italiano.

El cuadro británico se impuso como local en el dueo de ida (3-0) y este jueves en el Estadio Artemio Franchi, durante el encuentro de vuelta, cayó por 2-1 con asistencia de Daniel Muñoz, quien de paso fue titular y disputó la totalidad del encuentro.

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Precisamente, la apertura del marcador en suelo italiano llegó en favor del elenco visitante. A los 18 minutos, Muñoz recibió un balón largo por sector derecho y de primera envió un centro medido, que Ismaila Sarr capitalizó brillantemente de cabeza. Véalo acá:

Ahora bien, la alegría duró poco, teniendo en cuenta que sobre los 31′, apareció Albert Guðmundsson para sellehar la igualdad parcial (1-1) desde el punto penal. Y las penas continuaron, pues dos minutos después de lo anterior, el volante Adam Wharton se retiró lesionado e ingresó en su lugar el colombiano Jefferson Lerma.

Finalmente, al minuto 53, Cher Ndour dio vuelta al resultado con un zapatazo al palo lejano del Dean Henderson. Si bien terminó siendo victoria 2-1 para la Fiorentina, el Crystal Palace fue el clasificado con marcador global (4-2).

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¿A qué equipo enfrentará Crystal Palace en semifinales de Conference League?

En la semifinales de la Conference League, el Crystal Palace se medirá con el Shakhtar Donetsk, serie que comenzará en territorio ucraniano y concluirá en Inglaterra. El duelo de ida será el jueves 30 de abril y la vuelta está programada para el 7 de mayo.

Así quedaron las llaves semifinales de la Conference League