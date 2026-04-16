Colombia goleó a Brasil y disputará el título del Sudamericano Sub-17: ¿Final contra Argentina?

¡La Selección Colombia Sub-17 volverá a disputar el título del Sudamericano! Un año después de perder en Cartagena por penales contra Brasil en la final, habrá revancha para la Tricolor, que dejó en el camino justamente a la Canarinha en esta edición celebrada en Paraguay, tras un 0-3.

El equipo de Freddy Hurtado disputó esta instancia semifinal luego de haber terminado en el segundo lugar del Grupo A, por debajo de Ecuador. Hubo un muy buen planteamiento del equipo nacional, que si bien le entregó el dominio a Brasil, supo capitalizar cuando hubo espacios para hacer daño.

Le puede interesar: Imperdible: Reacciones de hinchas del Real Madrid al gol de Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions

Tras un primer tiempo en el que Brasil tuvo algunas aproximaciones y el arquero colombiano Luigi Ortiz atajó en tres oportunidades, para la parte complementaria la Tricolor abrió el marcador. Al minuto 53 Adrián Mosquera recibió un balón por costado derecho y luego sacó un remate de media distancia que pegó en el palo y luego en el cesped; si bien dio la impresión que el balón no cruzó completo la línea, el juez convalidó la anotación.

El segundo llegó al 67′. Tras una mala entrega de Brasil en la zona central, surgió una contra rápida de Colombia. Matias Caicedo de borde externo habilitó a José Escorcia y este luego definió ante la salida del arquero Wachter.

El 0-3 final llegó cuando el partido estaba por terminar. Al 90+5 José Escorcia cobró desde el costado izquierdo un tiro libre directo que se metió lejos del portero, para redondear una tarde épica en el Estadio Defensores del Chaco.

¿Cuál será el rival en la final del Sudamericano Sub-17?

Se conocerá luego de que Ecuador y Argentina disputen la otra semifinal. Este juego tendrá lugar este mismo jueves desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia).

Lea también: ¡Sin colombianos! Así quedaron las llaves de semifinales de Europa League

La Tricolor, que solo perdió ante Uruguay en la fase de grupos, ya se midió ante Ecuador y terminó 0-0. Argentina, por su parte, clasificó en el segundo lugar del Grupo B, por debajo de Brasil.

La final del Sudamericano Sub-17 será el próximo domingo 26 de abril y tendrá nuevo campeón, tras la eliminación de Brasil.