Varios sectores sin energía en Barranquilla, Polonuevo y Sabanalarga este viernes, 17 de abril

La empresa Air-e Intervenida informó que este viernes, 17 de abril, realizará diferentes trabajos eléctricos debido a mantenimiento preventivos programados. Por ello, se suspenderá el servicio de energía en diferentes sectores.

Sin luz en Barranquilla

Se avanzará en el mantenimiento de equipos al interior de la subestación La Unión, en los circuitos Boyacá sur y Carrizal. Inicialmente, entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía, se suspenderá el servicio de energía en los barrios Las Nieves, La Unión (calles 30 a la 31, entre carreras 12 a la 17); Rebolo (calles 17 a la 18, entre carreras 20B a la 22).

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Adicionalmente, entre la 1:15 de la tarde y las 3:15 de la tarde, se suspenderá el fluido eléctrico en Carrizal, El Santuario, Limón, Alboraya, Tayrona, El Campito, La Magdalena (calles 35A a la 40, entre carreras 7F a la 8); Las Palmas (calles 34 a la 35ª, entre carreras 7B a la 9D); Universal (calles 31 a la 33, entre las carreras 4 a la 5); Buenos Aires (calles 44B y 45B, entre carreras 5B y 7C).

Por otra parte, se realizarán intervenciones menores en las calles 74 y 75 con la carrera 66 en el barrio La Concepción, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Dónde se irá la luz en Polonuevo y Sabanalarga?

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Durante las maniobras estará suspendido el suministro de energía en la zona urbana y rural de Polonuevo, Pital de Carlín, fincas en la vía Polonuevo – Santo Tomás, vereda Los Manguitos, entrada hacia San Tomás, carretera Polonuevo – Baranoa.

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Finalmente, se instalarán nuevos postes en las calles 14 a la 16, entre las carreras 15 a la 20, en el corregimiento de Cascajal, en zona rural de Sabanalarga, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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