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“Que se hagan responsables del daño que han causado al mundo”: abogado por sanción a YouTube y Meta

En diálogo con 6AM W, Matthew Bergman, abogado estadounidense y fundador del Social Media Victims Law Center, expresó que la sanción económica a Meta y YouTube puede sentar un precedente para las redes sociales que son adictivas.

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“Es un punto de inflexión para continuar con el esfuerzo de que las redes sociales se hagan responsables de los daños que sus productos han causado en el mundo y para que tomen medidas para que no sean adictivas”, indicó.

Manifestó que espera que las nuevas sanciones presionen a Meta y YouTube para que sean “menos adictivas”, ya que las medidas del pasado no han funcionado.

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“Ni las humillaciones, ni las presiones mediáticas funcionaron”, dijo. Entonces. cree que, si les tocan el bolsillo, quizás, adopten las medidas necesarias.

Escuche la entrevista completa aquí: