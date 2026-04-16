Anuncian inversión de $7.000 millones para fortalecer Bomberos de Barranquilla

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla conmemora 99 años de servicio a la comunidad con un nuevo impulso a su fortalecimiento institucional. El alcalde Alejandro Char anunció una inversión cercana a los $7.000 millones, orientada a mejorar la capacidad operativa, la seguridad del personal y la respuesta ante emergencias.

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El mandatario explicó que el crecimiento urbano, poblacional y económico de la ciudad exige instituciones cada vez más preparadas. En ese sentido, destacó que este proceso de fortalecimiento ha permitido pasar de una sola estación a cinco, ubicadas estratégicamente, además de ampliar la cobertura hacia la zona costera con presencia en Puerto Mocho.

Los nuevos recursos se destinarán a la dotación y protección de los bomberos, el mantenimiento del parque automotor y la optimización de los tiempos de atención. “Barranquilla crece con responsabilidad, garantizando un cuerpo de bomberos más preparado, eficiente y cercano a la gente”, afirmó Char.

Este anuncio se suma al proceso de modernización iniciado en 2016, durante el cual se han invertido más de $34.000 millones en infraestructura, equipos y ampliación del personal. Gracias a estas acciones, la ciudad adoptó un modelo descentralizado que ha permitido reducir significativamente los tiempos de respuesta ante emergencias.

Más de 170 uniformados al servicio de la ciudad

Fundado el 16 de abril de 1927, el organismo ha evolucionado desde un pequeño equipo inicial de 30 agentes hasta convertirse en una institución clave para la seguridad de la ciudad, con 178 uniformados, múltiples estaciones y tecnología especializada.

En el marco de este aniversario, la Alcaldía destacó historias que reflejan el espíritu de la institución, como la del teniente César Fonseca, con más de tres décadas de servicio, y la de la bombera Caroline Solano, quien continúa el legado de su padre, fallecido en cumplimiento del deber en 2022.

De cara al futuro, el Distrito proyecta nuevas estaciones en sectores estratégicos como Juan Mina y el centro de la ciudad, así como la construcción de una escuela de formación bomberil. Estas iniciativas buscan consolidar un cuerpo de bomberos más robusto, capaz de responder a las exigencias de una Barranquilla en constante crecimiento.