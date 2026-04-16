La petición del gobernador Verano al Gobierno Petro para enfrentar ola de crímenes en el Atlántico
Este viernes 17 de abril habrá un Consejo de Seguridad en Baranoa para adoptar medidas frente al aumento de asesinatos.
En medio de la creciente preocupación por los recientes homicidios en el departamento, que este año ascienden a los más de 330 asesinatos, el gobernador, Eduardo Verano, anunció que el Consejo de Seguridad, programado para este viernes, será un espacio clave para analizar la situación y coordinar acciones con el Gobierno nacional.
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El mandatario explicó que la jornada tendrá un enfoque de reflexión y análisis frente a lo que calificó como una serie de “ajustes de cuentas” entre organizaciones criminales que se disputan el control del microtráfico en el territorio.
El gobernador señaló que uno de los principales pedidos al Gobierno nacional será fortalecer la presencia institucional en el departamento, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la población.
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“Le vamos a pedir al Gobierno tranquilidad para la gente a través de la presencia del Estado”, dijo Verano.
Asimismo, se espera que durante el consejo de seguridad se definan estrategias conjuntas entre Fuerza Pública y autoridades civiles para contener la disputa territorial, combatir el microtráfico y reducir los índices de violencia.