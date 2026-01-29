Desarticulan banda dedicada al hurto bancario: seis capturados y once casos esclarecidos

Un duro golpe contra el hurto a entidades financieras propinó la Policía del Atlántico tras desarticular a la banda conocida como ‘Los Agrarios’, cuyo principal cabecilla sería un expolicía identificado con el alias de ‘Falcao’.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El operativo se desarrolló de manera simultánea en Barranquilla y los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia, donde fueron capturadas cuatro personas por orden judicial y se imputaron cargos a otros dos integrantes que ya se encuentran recluidos en centros carcelarios.

Uno de los implicados es un expolicía

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Falcao’ participó directamente en un hecho ocurrido en el municipio de Chiriguaná, Cesar, donde fue capturado luego de apoderarse de 137 millones de pesos en efectivo, dinero que había sido hurtado a una entidad bancaria.

Con estas detenciones se lograron esclarecer 11 casos de hurto a entidades financieras, no solo en el departamento del Atlántico, sino también en municipios de Bolívar y el Cesar.

“Logramos la captura de cuatro personas por orden judicial y la imputación a dos sujetos que ya se encuentran en centros carcelarios. Con esta operación esclarecemos once hechos delictivos que afectaron a entidades bancarias”, explicó el coronel Eddy Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico.

Las autoridades informaron que los capturados presentan anotaciones judiciales por delitos como uso de documento falso, fuga de presos, falsedad personal, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y fraude a resolución judicial.

Finalmente, los seis implicados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente.