Interventor de Nueva EPS responde críticas del MinSalud: “no quiero entrar en dilema” y pide armonía

Jorge Iván Ospina, nuevo interventor de la Nueva EPS, respondió en 6AM W de Caracol Radio a las críticas emitidas por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Él cuestionó su conocimiento sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor anual que el Gobierno paga a las EPS por cada afiliado para cubrir el Plan Obligatorio de Salud y su idoneidad para el cargo.

El interventor Ospina optó por no entrar en confrontación directa con el ministro, enfatizando la urgencia de un enfoque colaborativo para abordar la compleja situación de la entidad.

El ministro de Salud, en declaraciones previas en 6AM W, expresó su sorpresa ante el nombramiento de Ospina, afirmando que el interventor “no tiene ni idea de cómo es que se hacen los parámetros para saber cómo es la suficiencia” y preguntándose por qué fue designado para la EPS más grande del país si “no sabe nada”.

Frente a estos señalamientos, Ospina manifestó: “Bueno, no quiero entrar en un dilema y en una confrontación con un ministro, cuando lo que necesitamos es un conjunto de ministros que nos ayuden a superar una crisis tan dramática como la de la nueva EPS”.

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Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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