Interventor de Nueva EPS defiende su nombramiento y pide “despolitizar” la crisis del sistema

El nuevo interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, defendió su designación, respaldó el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud.

En primer lugar, Ospina aseguró que la llegada de Quintero a la Superintendencia responde a una necesidad estructural del sistema.

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“Yo comparto la decisión porque lo que existe en términos de los servicios de salud y de las empresas promotoras de salud intervenidas es un gran vacío tecnológico y de información que imposibilita adelantar con veracidad los estados contables (...)Si algo hoy necesita la superintendencia es un agente tecnológico avezado y conocido que pueda efectivamente dar a conocer las cifras ciertas en el sector de la salud”, indicó en entrevista con Julio Sánchez Cristo.

Sin embargo, Ospina advirtió que el problema es más profundo y requiere una reforma estructural.

“Seguimos en un modelo que tiene en los últimos veinte años cien empresas promotoras de salud liquidadas y que demanda una reforma y ajuste. Se necesita una evidencia más para demostrar que el sistema falla: se han roto EPS grandísimas y EPS pequeñas, privadas y de carácter público”, explicó.

Defensa de su nombramiento

Ante los cuestionamientos sobre su idoneidad, tras un documento conocido por Caracol Radio que advierte Ospina no tendría la experiencia en cargos directivos de al menos 5 años, el interventor defendió su trayectoria.

“Yo me llamo Jorge Iván Ospina Gómez, soy médico cirujano del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, soy especialista en gestión en salud con énfasis en empresas promotoras de salud. Fui director del Hospital Universitario del Valle durante cinco años, director del Centro Hospitalario Marroquín durante cuatro años, senador de la Comisión Séptima del Senado que atiende los problemas de salud y alcalde de la ciudad de Cali durante ocho años, donde atendí directamente la pandemia y las dificultades del estallido social. Soy un hombre que me he formado toda la vida en el sector”, puntualizó.

Sobre las investigaciones y críticas en su contra, Ospina apeló a garantías jurídicas.

“La humanidad se ha demorado mucho tiempo en conquistar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el buen nombre. Ese tipo de derechos hoy son permanentemente vulnerados en medio de la polarización política y de lo que se llama la posverdad, sin permitir que se exprese la justicia”, indicó.

Debate por la financiación del sistema

Sobre si los recursos del sistema son suficientes, especificamente con la UPC, el interventor insistió en que el problema no es solo de dinero.

“No puede ser de sí o no, porque la vida no puede ser de sí o no. Si siguen los niveles de ineficiencia, de reprocesos, de producción irresponsable sin medicina basada en la evidencia, como la hacen hoy clínicas y hospitales, siempre va a presionarse que se necesita más recursos. Pero lo que se necesita es recuperar la medicina basada en la evidencia, donde se demanda muchísimo menos recursos”, aseguró en Caracol Radio el nuevo interventor.



