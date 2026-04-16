Personas privadas de la libertad serían los nuevos afiliados a Nueva EPS

Bucaramanga

Los miles de presos de las cárceles colombianas serían los nuevos afiliados a la Nueva EPS lo cual supondrá un cambio sustancial en materia de atención en salud de las personas privadas de la libertad.

Fuentes de Caracol Radio confirmaron que en las principales cárceles del país ya comenzó una etapa de alistamiento para hacer la transición del esquema tradicional al nuevo modelo.

“Hay una orden presidencial para que los internos de las cárceles del país estén afiliados a la Nueva EPS”, indicaron funcionarios del Inpec.

Hoy, los servicios de salud de los presos en Colombia están tercerizados; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, maneja los recursos a través de una fiduciaria, en este caso la Fiduprevisora.

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A su turno, el servicio asistencial para 103.414 personas privadas de la libertad corre por cuenta de las uniones temporales Salud Central, Medisalud Integral y Norsalud, cada una de las cuales atiende una determinada región del país.

En reclusión intramural hay 97.114 personas; otras 6.300 se encuentran en detención domiciliaria.

En el pasado, los servicios de salud de los presos en Colombia estuvieron en manos de Caprecom, una EPS pública que desapareció.

Así pues, a los 11,5 millones de afiliados a la Nueva EPS se sumarán los presos que se encuentran en diferentes cárceles del país.