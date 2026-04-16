Gremios en Barranquilla piden a la ANI garantizar recursos para deconstrucción del puente Pumarejo

Los gremios en Barranquilla volvieron a pedir al Gobierno Nacional que asegure los recursos para la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo, una obra que, según advierten, frena la navegabilidad en el río Magdalena y limita el paso de embarcaciones de mayor calado.

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Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Seccional Norte, aseguró que la situación no admite más retrasos.

“El mensaje es claro, el antiguo puente Pumarejo lo que tiene es que demolerse. Se han anunciado diferentes proyectos, diferentes obras en relación al tema y no vemos avances”.

El dirigente gremial explicó que ya existen estudios técnicos que definen cómo ejecutar la demolición y cuánto costaría. En ese sentido, insistió en que la prioridad es pasar del diagnóstico a la acción.

“Hay un estudio que ya hizo Puerta de Oro, ya se sabe cuánto cuesta, se sabe la forma con la que se debe demoler o los métodos que se deben utilizar para la demolición del mismo. Así que lo que pedimos desde el gremio es que se asignen los recursos necesarios para que esa demolición o esa deconstrucción sea una realidad”.

“Necesitamos que Invías asigne los recursos necesarios”

Carbonell también recordó que el nuevo puente Pumarejo fue concebido para mejorar la navegabilidad del río Magdalena, un objetivo que no se ha cumplido plenamente.

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“Recordemos que la construcción del nuevo puente Pumarejo fue basada en que permitiría la transitabilidad sobre el río Magdalena y la búsqueda de que haya buques de mayor calado transitando por debajo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hay es que actuar rápidamente, y el llamado es que el gobierno a través de Invías asigne los recursos necesarios, se evidencien en el presupuesto para que Invías haga la respectiva demolición”.

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