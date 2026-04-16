Palermo proyecta nueva terminal de contenedores con inversión superior a US$40 millones

Palermo Sociedad Portuaria avanza en la consolidación de su infraestructura logística con inversiones que superan los 100 millones de dólares, entre proyectos ejecutados y nuevas apuestas para ampliar su capacidad operativa.

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En diálogo con Caracol Radio, el gerente general, Ricardo Román, explicó que uno de los ejes actuales es la terminal de líquidos Palermo Tanks, diseñada para el almacenamiento de hidrocarburos y otros productos.

“En Palermo tenemos la terminal de líquidos Palermo Tanks, donde tenemos capacidad para almacenamiento de crudos y derivados combustibles. Cada tanque tiene una capacidad de 160 mil barriles, equivalen a más de 320 mil barriles de capacidad para recibir crudos, derivados, combustibles, diésel (…) Palermo Tanks es una inversión de más de 60 millones de dólares aproximadamente ”, indicó.

El directivo precisó que esta infraestructura también permite manejar otro tipo de cargas líquidas.

“También puede manejar nafta y bueno, esa es la capacidad que tenemos hoy en día, pero también tenemos otros tanques para manejar aceites, aceite de palma, metanoles, etanoles, alcoholes, que esto hace parte del complejo de Palermo Tanks”.

Inversiones y plan de expansión

A esto se suma un plan de expansión recientemente finalizado, que fortaleció distintos frentes de la operación portuaria.

“En Palermo Sociedad Portuaria acabamos de culminar un plan de expansión que finalizamos a finales del año 2024, que fue una inversión de 33 millones de dólares”, indicó Román.

Dentro de esas obras se destacan nuevas capacidades para el manejo de carga y modernización tecnológica.

“Construimos una nueva posición de atraque, el Muelle 5, con 13 millones de dólares de inversión. Construimos dos silos verticales para graneles alimenticios, con 6 millones y medio de inversión, más otros patios y bodegas para el manejo de la carga de equipos y también implementamos y adquirimos un nuevo software para la operación portuaria”.

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El gerente aseguró que, tras culminar ese ciclo, la compañía se enfoca ahora en mejorar su desempeño operativo.

“Ese plan culminó con éxito. En este momento estamos trabajando en un programa de eficiencia operativa, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir mejorando de manera eficiente y con el mejor servicio”.

Además, Román anunció una nueva inversión estratégica para ampliar la oferta del puerto hacia la carga contenerizada.

“Y próximamente la siguiente inversión va a ser una terminal de contenedores aquí mismo en Palermo Sociedad Portuaria para manejar carga contenerizada, una inversión estimada en más de 40 millones de dólares”.

Crecimiento, retos y sostenibilidad

La compañía también reporta un desempeño positivo en lo corrido de 2026, con un crecimiento del 25 % en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2025 y más de 800 mil toneladas movilizadas a corte de marzo.

El avance se apoya en la ampliación de su infraestructura, que incluye el Muelle 5 con cerca de 1.000 metros lineales de atraque, así como una capacidad logística que integra 10 hectáreas de patios, más de 10 bodegas y silos mecanizados con capacidad de hasta 150.000 toneladas al año. Además, la operación genera más de 990 empleos directos e indirectos y proyecta seguir creciendo con la futura terminal de contenedores.

En materia social y ambiental, la empresa adelanta intervenciones en el corregimiento de Palermo, en Sitionuevo, Magdalena, un territorio con cerca de 13.000 habitantes. Allí impulsa programas de educación, empleabilidad y emprendimiento que benefician hasta 1.300 personas al año en alianza con el SENA y la Fundación Buenamar.

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Estas iniciativas buscan cerrar brechas educativas, fortalecer el tejido productivo y promover proyectos como EcoPalermo, al tiempo que la compañía avanza en una gestión sostenible basada en economía circular, logrando aprovechar el 95,30 % de los residuos, reducir su generación en 23,14 % y mitigar más de 15.500 kg de CO₂ equivalente.

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