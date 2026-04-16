Aerocivil deberá entregar obras clave del aeropuerto Cortissoz entre mayo y junio: CCI

El presidente de la CCI Norte, Héctor Carbonell, aseguró que la Aeronáutica Civil de Colombia deberá cumplir en los próximos meses con una serie de compromisos contractuales para garantizar la adecuada operatividad del aeropuerto Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, principal terminal aéreo del área metropolitana de Barranquilla.

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Según explicó el dirigente gremial, actualmente existen obligaciones vigentes que incluyen la finalización de obras fundamentales para el correcto funcionamiento del aeropuerto.

“La Aeronáutica Civil tiene unas obligaciones contractuales que cumplir con la ciudad de Barranquilla. Entre eso está la terminación de unas obras importantes para que la operatividad del aeropuerto funcione como se merece la ciudad”, señaló.

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Carbonell indicó que el mes de mayo será determinante dentro del cronograma establecido, ya que se esperan avances visibles, especialmente en zonas críticas del terminal. Entre ellas, destacó la zona de manejo de equipaje nacional, considerada clave para mejorar la experiencia de los usuarios.

“Debemos encontrar avances importantes, sobre todo en la zona de maletas nacionales”, afirmó, al tiempo que aseguró que los trabajos continúan en marcha. “Los equipos están en el campo y las instalaciones como tal están siguiendo su cronograma según como se habían comprometido”, agregó.

El presidente de la CCI Norte fue enfático en que entre mayo y junio deberán entregarse varios hitos fundamentales de la obra. “De hoy a junio deben ser entregados los otros cuatro hitos que corresponden a la zona de maletas nacionales, el corredor estéril y unas zonas específicas del área internacional”, precisó.

Asimismo, reiteró que la responsabilidad de cumplir con estos plazos recae directamente en la autoridad aeronáutica. “Las obras como tal deben ser entregadas y la Aerocivil debe cumplir con ese objetivo”, subrayó.

Finalmente, Carbonell advirtió que el reto no solo es de infraestructura, sino también de operación. En ese sentido, hizo un llamado a garantizar condiciones óptimas en el funcionamiento del aeropuerto.