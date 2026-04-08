Tribunal abre incidente de desacato al Invías por demoras en cierre del antiguo puente Pumarejo

El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió este proceso para establecer presuntas responsabilidades por las demoras en el cierre del antiguo puente Pumarejo que fue ordenada en octubre del 2025 tras una petición de la Personería Distrital de Barranquilla.

El incidente de desacato es en contra del Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Transporte ante un posible incumplimiento de la medida cautelar. El Tribunal ordenó que, en 48 horas, se informe sobre las medidas que se han adoptado para el cumplimiento de la orden del cierre del antiguo puente Pumarejo.

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“Se considera oportuno dar apertura al trámite de desacato solicitado, en aras de determinar una presunta responsabilidad que pudiera asistir a la parte accionada Instituto Nacional de Vías -INVIAS- por el posible incumplimiento de la medida cautelar de urgencia decretada en el auto admisorio de la demanda de fecha 9 de octubre de 2025 en los términos y condiciones allí previstos”, indicó el Tribunal.

¿Qué dicen las entidades?

Mientras tanto, el Ministerio de Transporte indicó al Tribunal que en febrero se ejecutaron acciones para el cumplimiento de esta orden. En ese entonces se emitieron oficios a autoridades competentes para garantizar el cierre total del antiguo puente Pumarejo.

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El INVIAS, por su parte, sostuvo que sus competencias solo se limitan a la ejecución de la infraestructura vial no concesionada sin facultades policivas ni de tránsito.

¿Contra quiénes se abrió el incidente de desacato?

El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió el incidente de desacato contra Carlos Andrés Mendoza, subdirector de Gestión Integral de Carreteras del Invías; Fabián Ernesto Arango, director territorial de Magdalena del Invías y Arnulfo Arias Sánez, director territorial del Atlántico del Invías.