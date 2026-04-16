Fecha, hora y rival del próximo partido de Millonarios en Copa Sudamericana: en el pasado ya le ganó

Este miércoles, 15 de abril, Millonarios avanzó con pie derecho en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer, agónicamente, a Boston River 1-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en la fecha dos.

El único gol del encuentro lo marcó Carlos Darwin Quintero, quien entró de cambio al segundo tiempo para reemplazar al capitán, David Mackalister Silva.

Así, el cuadro dirigido por Fabián Bustos ya sumó sus primeros tres puntos en la fase de grupos y es tercero de su grupo.

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¿Contra quién juega Millonarios en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

Ahora, para el conjunto embajador llega su primera prueba en esta etapa de la competencia, pues se enfrentará contra el rival más complicado de su zona: Sao Paulo, de Brasil.

Sao Paulo es el líder del grupo con 6 puntos, pues ha ganado los dos partidos que ha disputado: 1-0 contra Boston River y 2-0 contra O’Higgins, lo que quiere decir que a parte de invicto, llega a enfrentar a Millonarios sin haber recibido goles en las dos primeras fechas.

¿Cuándo será el partido de Millonarios contra Sao Paulo por Copa Sudamericana?

Pues bien, Sao Paulo visitará a Millonarios en Bogotá el próximo martes, 28 de abril, en Bogotá.

Los brasileños cuentan en sus filas con jugadores destacados como el delantero Jonathan Calleri y el extremo Lucas Moura, que aunque está lesionado, se espera que pueda ver acción nuevamente hacia finales de abril, fecha en la que será el juego.

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¿A qué hora jugarán Millonarios y Sao Paulo en Copa Sudamericana?

El partido entre colombianos y brasileños, que marcará la mitad de desarrollo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se realizará en Bogotá a las 7:30 de la noche.

Pero a este partido se le suma la historia, pues no es la primera vez que se verán las caras. El juego más reciente fue hace 19 años, y Millonarios dio el batacazo.

Millonarios, en 2007 y también por Copa Sudamericana, eliminó a Sao Paulo

Era 2007, Millonarios llegaba a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras haber eliminado a Colo Colo de Chile en los penales (7-6) y tenía, ahora, que enfrentar a Sao Paulo, que había dejado en el camino nada más, y nada menos, que a Boca Juniors.

La ida iba a ser en el estadio Morumbi, casa de Sao Paulo, y la vuelta sería en El Campín. Casa de Millonarios.

Así, el 10 de octubre, Millonarios viajó a Brasil y tras un 0-0 que predominó la mayoría del juego, fue Luis Zapata, quien al minuto 85, marcó el 1-0 luego de una asistencia del ‘diez’ azul de ese momento, Ricardo Ciciliano.

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Luego, en la vuelta y frente a su hinchada, el mismo Ciciliano se encargó de marcar un doblete para que Millonarios eliminara a Sao Paulo 3-0 en el global.

Cabe recordar que el cuadro capitalino, en esa época, contaba con varias figuras como el mismo Ciciliano, Rafael Robayo, Gerardo Bedoya, Juan Carlos Quintero, Jonathan Estrada y Carlos Villagra.

Vea el gol de Luis Zapata contra Sao Paulo en la Sudamericana de 2007

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