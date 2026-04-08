Negociación Washington - Teherán: este es el plan de 10 puntos con el que se busca la paz

El plan de paz, presentado por Irán, incluye que Estados Unidos debe levantar sanciones y aceptar el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el alto el fuego con Estados Unidos de dos semanas, durante las cuales negociarán un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

El comunicado del Consejo, recogido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, presenta como una victoria de la República Islámica el acuerdo alcanzado justo a dos horas de que se venciera el ultimátum de Donald Trump contra Irán, que contemplaba ataques a la infraestructura energética del país si no reabrían Ormuz, y asegura que llega cuando se habían cumplido “casi todos los objetivos bélicos” de Teherán.

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El borrador de 10 puntos

Por medio de Pakistán, Irán presentó un borrador de acuerdo de diez puntos a Estados Unidos y la Casa Blanca aceptó esta propuesta como la base de la negociación.

Estos son los 10 puntos que mediarán la negociación:

Estados Unidos debe comprometerse, en principio, a garantizar la no agresión sobre Irán. Irán mantendrá el control del Estrecho de Ormuz. Aceptar que Irán tiene derecho a enriquecer uranio. El levantamiento de todas las sanciones primarias (que prohíben a empresas, ciudadanos y al gobierno de Estados Unidos hacer negocios con Irán) El levantamiento de todas las sanciones secundarias (que prohíben a países terceros hacer negocios con Irán) La derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán. La derogación de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA contra Irán. Pagar una indemnización por los daños causados ​​a Irán en los 39 días de guerra. La retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región. El cese de la guerra en todos los frentes, “incluyendo la lucha contra la heroica resistencia islámica en el Líbano”.

“En consecuencia, se decidió que Irán llevará a cabo negociaciones del más alto nivel con el lado estadounidense en Islamabad durante dos semanas, exclusivamente basadas en los principios” del plan iraní, asegura el Consejo de Seguridad.

Trump, en su publicación en redes sociales, confirmó haber recibido esta propuesta y la describió como “una base sobre la cual trabajar para negociar”.

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La guerra no ha terminado

El mensaje aclara que esto no significa “el fin de la guerra”, que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos por Irán, y que las negociaciones servirán para “finalizar los detalles”.

Estas conversaciones iniciarán el viernes 10 de abril en Islamabad, algo que también confirmó Pakistán, y las negociaciones podrán alargarse si ambas partes están de acuerdo.