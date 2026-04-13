Trump: Irán nos contactó, buscan una nueva ronda de conversaciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo.

“Nos ha contactado la otra parte”, declaró a la prensa Trump, quien agregó: “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”.

El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán.

Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán “chantajee” al resto del mundo.

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Bloqueo del Estrecho

Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz.

El plan de paz, presentado por Irán, incluye que Estados Unidos debe levantar sanciones y aceptar el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. (Foto: Caracol Radio / Getty ) Ampliar El plan de paz, presentado por Irán, incluye que Estados Unidos debe levantar sanciones y aceptar el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. (Foto: Caracol Radio / Getty ) Cerrar

Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.

En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho.

El precio del petróleo ha vuelto al alza y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.

Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.

Ormuz, nueva zona roja

El presidente estadounidense amenazó con “eliminar” cualquier barco iraní que intente forzar el bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos.

Washington anunció el bloqueo de todos los puertos iraníes después de que las conversaciones de paz con Teherán en Pakistán fracasaran.

Para Irán este bloqueo es “ilegal” y un acto de “piratería”, y advirtió que, de llevarse a cabo, ningún puerto del golfo Pérsico “estará a salvo” de represalias.

La respuesta de Trump llegó enseguida. “Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, dijo en su red Truth Social.

El anuncio del bloqueo volvió a disparar los precios del petróleo, que superaron los 100 dólares por barril.

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Trump dijo en la Casa Blanca que representantes iraníes habían estado en contacto para llegar a un acuerdo, luego de las conversaciones fallidas en Islamabad.

Medida “sin sentido”

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero tras bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, Teherán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz.

En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Ampliar En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi Cerrar

Por este paso estratégico, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20% del petróleo y el gas mundial, Irán ha impuesto de facto derechos de paso para cruzarlo.

Trump aseguró que 34 barcos cruzaron Ormuz el domingo, un número que según dijo “es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”.

China, que depende en gran medida de Irán para su suministro de petróleo, pidió restablecer una navegación “sin obstáculos” en Ormuz, una demanda a la que también se sumó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La agencia marítima de la ONU dijo que “ningún país” tiene el derecho legal de bloquear la navegación en Ormuz.