Negociaciones Irán – Estados Unidos podrían reanudarse el jueves 16 de abril

Trump aseguró que Israel e Irán acudieron a él con un mismo mensaje: “¡PAZ!” . Foto: Getty Images.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, el presidente republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.

“Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”, dijo Trump, quien agregó: “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”.

El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.

Primer strike

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

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Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL / KENNY HOLSTON / POOL Ampliar El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL / KENNY HOLSTON / POOL Cerrar

ONU pide retomar diálogos

El secretario general de Naciones Unidas pidió la reanudación de “negociaciones serias” para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que a su juicio no tiene una “solución militar”

António Guterres también declaró a periodistas en la sede de la ONU en Nueva York que la libertad internacional de navegación debe ser respetada “por todas las partes” en el estrecho de Ormuz.

“No hay una solución militar a esta crisis. Los acuerdos de paz requieren un compromiso persistente y voluntad política. Deben reanudarse las negociaciones serias”, dijo.

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Guterres afirmó que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán “debe preservarse”, en referencia a la tregua de dos semanas acordada el miércoles pasado con la mediación de Pakistán.

Impacto económico

Los países del G24 advirtieron que el deterioro de las condiciones económicas globales, provocado por las disrupciones en cadenas de suministro y mercados energéticos por la guerra en Irán pueden elevar enormemente el precio de los alimentos en un contexto de mayor restricción financiera y menor espacio fiscal para las economías emergentes.

“El aumento de las tasas de interés y la vulnerabilidad cambiaria podrían elevar los costos de endeudamiento, intensificando las vulnerabilidades de la deuda y complicando la gestión económica de las economías de mercados emergentes y en desarrollo”, alertó el ministro de Finanzas de Nigeria, Olawale Edun, en la rueda de prensa organizada por el G24 tras la reunión celebrada hoy por sus titulares de Finanzas y gobernadores de bancos centrales.

El encuentro se ha producido en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington, centradas en el incierto desenlace de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que dura ya seis semanas.

El G24 subrayó que unas condiciones financieras más endurecidas y una mayor aversión al riesgo en los mercados pueden reducir los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo, justo cuando más necesitan apoyo externo.