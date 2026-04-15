Irán continúa intercambio de mensajes con Estados Unidos por medio de Pakistán

Irán aseguró que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado después la ronda de negociaciones del sábado pasado que fracasó en la madrugada del domingo.

A su vez se resaltó que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

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Visita pakistaní

El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó hoy a Teherán para entregar un mensaje de la administración estadounidense a las autoridades iraníes.

La misión de Munir busca desbloquear los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear para facilitar la convocatoria de la reunión.

Esta visita ocurre a seis días de que expire el alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos.

Bagaei indicó que las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas, estuvieron orientadas al “cese total de la guerra” y a la reivindicación de los derechos de Irán, entre ellos, el levantamiento de las sanciones y la compensación por los daños causados al país durante el conflicto por Estados Unidos e Israel.

Energía nuclear, punto clave

El diplomático reiteró además el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

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Sin embargo, indicó que Teherán está dispuesto a dialogar sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” y aseguró una vez más que la República Islámica nunca ha buscado fabricar armas nucleares.

Bagaei señaló que, en paralelo a los procesos diplomáticos, las Fuerzas Armadas de Irán “vigilan de cerca los acontecimientos con plena atención y están preparadas para responder a cualquier aventura”.

Mientras, Pakistán continúa sus esfuerzos para acordar con Teherán y Washington otra ronda de negociaciones esta semana.