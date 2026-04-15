Irán continúa intercambio de mensajes con Estados Unidos por medio de Pakistán
La cancillería iraní aseguró que luego del fracaso de las negociaciones, se han mantenido los contactos con Washington para lograr nuevas conversaciones.
Irán aseguró que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado después la ronda de negociaciones del sábado pasado que fracasó en la madrugada del domingo.
A su vez se resaltó que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.
“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, dijo el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.
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Visita pakistaní
El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó hoy a Teherán para entregar un mensaje de la administración estadounidense a las autoridades iraníes.
La misión de Munir busca desbloquear los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear para facilitar la convocatoria de la reunión.
Esta visita ocurre a seis días de que expire el alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos.
Bagaei indicó que las negociaciones en Islamabad, que duraron 21 horas, estuvieron orientadas al “cese total de la guerra” y a la reivindicación de los derechos de Irán, entre ellos, el levantamiento de las sanciones y la compensación por los daños causados al país durante el conflicto por Estados Unidos e Israel.
Energía nuclear, punto clave
El diplomático reiteró además el derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos conforme al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
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Sin embargo, indicó que Teherán está dispuesto a dialogar sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” y aseguró una vez más que la República Islámica nunca ha buscado fabricar armas nucleares.
Bagaei señaló que, en paralelo a los procesos diplomáticos, las Fuerzas Armadas de Irán “vigilan de cerca los acontecimientos con plena atención y están preparadas para responder a cualquier aventura”.
Mientras, Pakistán continúa sus esfuerzos para acordar con Teherán y Washington otra ronda de negociaciones esta semana.
Eddy Mosquera
Periodista Internacional de Caracol Radio desde 2018. Cubre temas internacionales, tecnológicos y relacionados...