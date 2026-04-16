En La Pintada, más de nueve mil personas están afectadas por un daño en el acueducto

La Pintada- Antioquia

Un daño en el tubo principal que conduce el agua desde la población de Támesis al acueducto municipal de La Pintada en el suroeste de Antioquia tiene en contingencia a esa población desde hace cuatro días. Debido a la situación, la alcaldía, las instituciones educativas y algunos locales comerciales no están prestando el servicio.

El mandatario Hernán Correa informó que un movimiento en masa dañó el tubo en la quebrada La Vega a unos 12 km del área urbana. Pero debido al material del conducto, el arreglo ha tardado bastante.

Lea también: Capturado un hombre que transportaba armas y estupefacientes a las disidencias del frente 18

“El hospital sí lo tenemos, afortunadamente, con unos tanques de abastecimiento. Estamos muy, muy al pendiente. Lo que son el cuerpo de bomberos, la estación de policía y el hospital sí la tenemos full de agua, porque, pues, obviamente, son entidades que, independientemente de lo que suceda, deben tener el servicio de agua”.

Ante la contingencia, varias poblaciones vecinas y el departamento de Caldas, los bomberos del suroeste se han sumado a apoyar con el suministro de agua para poder mitigar el impacto negativo que está generando en el 90% del área urbana. Desde donde están suministrando el líquido con carrotanques.

“Para poder abastecer los carros cisterna, los pocos que tenemos, y venir a repartir agua en los diferentes sectores. Y adicional, pues, el Dagran, Antioquia, ha estado en contacto con nosotros, constante comunicación. Nos hizo el enlace también con el departamento de Caldas para que nos apoyaran con este tema y, pues, no, esperar a que salgamos de esta contingencia”.

Lea también: Capturaron a un urólogo que habría abusado sexualmente de más de 50 pacientes en Medellín

Los arreglos de la tubería avanzan y se espera que lo más pronto posible quede solucionado el problema, aunque esperan que las lluvias así lo permitan.

Escuche Caracol Radio en vivo: