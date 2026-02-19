Hable con elPrograma

19 feb 2026 Actualizado 16:15

Las lluvias dejan 10 casas inundadas y varias emergencias en Pensilvania, Caldas

Así lo reportó Jhon James Gómez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de ese municipio del oriente de Caldas

Foto suministrada/ Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas

Manizales

El Cuerpo de Bomberos de Pensilvania, Caldas en conjunto con la Cruz roja, continúa atendiendo durante esta mañana múltiples emergencias ocasionadas por las intensas lluvias y fuertes tormentas eléctricas que se presentaron en todo el municipio, siendo uno de los epicentros de precipitaciones a nivel nacional.

Como consecuencia de las fuertes lluvias, se generaron inundaciones en diferentes sectores del casco urbano y zona rural, afectando 10 viviendas y desbordándose el río San Pablo”, dijo Jhon James Gómez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo.

Los bomberos a esta hora realizan evaluación y monitoreo de zonas de riesgo, evacuaciones preventivas y control y mitigación de inundaciones

“Seguimos en máxima alerta y trabajando de manera ininterrumpida por la seguridad y bienestar de todos los habitantes de Pensilvania, Caldas”, informó el cuerpo de Bomberos de Pensilvania.

Andrés Felipe Posada

Periodista y abogado de la Universidad de Manizales, con experiencia de más de 8 años en medios de comunicación...

