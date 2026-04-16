Valle celebra caída del IVA a licores y espera devolución de recursos

Valle del Cauca

La decisión de la Corte Constitucional que tumba el decreto que fijaba un IVA del 19 % a los licores y ordena al Gobierno Nacional devolver a los departamentos los recursos recaudados por este concepto, fue bien recibida por la administración vallecaucana.

El alto tribunal concluyó que la medida carecía de sustento constitucional y que había sido expedida en el marco de una emergencia económica que fue declarada inexequible.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que el fallo representa un alivio para las regiones, al proteger ingresos fundamentales que financian sectores como la salud, la educación y el deporte.

“Estamos muy contentos, porque esa fue una lucha que dimos cuando salió la emergencia económica. Los gobernadores dijimos muy claramente que era inconstitucional. Los recursos no son del Gobierno nacional, los recursos son cedidos a los departamentos de acuerdo a la Constitución y por una emergencia económica no se pueden tumbar”, señaló la mandataria.

Con esta decisión de fondo, ahora la atención se centra en cuánto dinero será devuelto y cómo estos recursos volverán a integrarse a las finanzas de los departamentos.