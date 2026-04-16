EMCALI anuncia nuevas facilidades de pago para usuarios con deudas

Ponerse al día con los servicios públicos será más fácil. EMCALI dio a conocer nuevas opciones de pago para los usuarios que tienen facturas pendientes.

Las alternativas incluyen acuerdos de financiación con plazos más amplios, cuotas ajustadas a la capacidad de pago y la eliminación del 100 % de los recargos por mora. Para los hogares de estratos 1, 2 y 3 también habrá una tasa de interés más baja.

La iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias y evitar que se afecte la continuidad de los servicios.

Quienes quieran acceder a estos acuerdos pueden acercarse a los centros de atención con su documento de identidad para revisar su caso y conocer las opciones disponibles.