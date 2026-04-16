Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 abr 2026 Actualizado 14:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

EMCALI anuncia nuevas facilidades de pago para usuarios con deudas

Habrá eliminación de recargos por mora y opciones de financiación más flexibles.

Imagen vía Getty Images

Imagen vía Getty Images / Andrzej Rostek

Imagen vía Getty Images
Cali

Ponerse al día con los servicios públicos será más fácil. EMCALI dio a conocer nuevas opciones de pago para los usuarios que tienen facturas pendientes.

Las alternativas incluyen acuerdos de financiación con plazos más amplios, cuotas ajustadas a la capacidad de pago y la eliminación del 100 % de los recargos por mora. Para los hogares de estratos 1, 2 y 3 también habrá una tasa de interés más baja.

La iniciativa busca aliviar la carga económica de las familias y evitar que se afecte la continuidad de los servicios.

Quienes quieran acceder a estos acuerdos pueden acercarse a los centros de atención con su documento de identidad para revisar su caso y conocer las opciones disponibles.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir