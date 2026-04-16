Continúan intervenciones en quebradas de Medellín para mitigar inundaciones en temporada de lluvia

Medellín, Antioquia

Tras la continuidad de fuertes precipitaciones en el Valle de Aburrá, las autoridades avanzan en la ejecución del programa Mi Río, Mis Quebradas para gestionar el riesgo, mitigar inundaciones y recuperar ambiental y urbanísticamente la ciudad.

Las intervenciones se desarrollan principalmente en quebradas estratégicas, mediante obras hidráulicas, estabilización de taludes, generación de espacio público y sistemas de drenaje urbano sostenible.

¿Qué lugares han sido priorizados?

Entre las zonas intervenidas se encuentra la quebrada La Honda, ubicada en la comuna 4 (Aranjuez), donde actualmente se construyen 294 metros de estructura hidráulica. El proyecto contempla una meta de 3.000 metros cuadrados de espacio público, registra ya un avance del 80 % y una inversión cercana a los $22.990 millones.

Por otra parte, en la quebrada Altavista, localizada en el suroccidente de la capital antioqueña, se ejecutan 550 metros lineales de intervención que incluyen geocolchón, jarillones, placas en concreto y obras de control de socavación.

Asimismo, en el corregimiento de Altavista, en la quebrada El Pelón, se construye una cobertura escalonada de 98 metros y dos cámaras de inspección. La obra presenta un avance del 66 % y una inversión de $2.681 millones, con entrega estimada para mayo.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, señaló que “Son seis obras en ejecución, cuatro de ellas ya superan el 60 %. Este año iniciamos intervenciones en La Presidenta y en Manrique, obras que resolverán situaciones críticas como las ocurridas en los primeros meses de este año, asociadas a eventos climáticos extremos que experimentamos”.

Entre otras fuentes hidráulicas intervenidas se encuentran las quebradas La Chorrera y Cabuyala, en San Antonio de Prado; la quebrada La Aguadita, en la comuna 8 (Villa Hermosa), donde actualmente se construyen 90 metros de muro de contención y un puente peatonal; y la quebrada La Tebaida o La Máquina, en la comuna 3 (Manrique), donde se adelantan trabajos de limpieza, adecuación de canales, estabilización de terrenos y preparación para la construcción de una nueva estructura hidráulica que permitirá mejorar el flujo del agua y prevenir inundaciones.

En ese mismo orden, la Administración Distrital avanza en la licitación para intervenir 197 puntos críticos de la red hidrográfica de la ciudad, mientras continúa el trabajo interinstitucional en la quebrada La Presidenta para la reducción del riesgo y la recuperación integral de su cuenca.