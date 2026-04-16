Un bus con fallas mecánicas generó un accidente que deja cuatro personas heridas en La Estrella

La Estrella- Antioquia

Los bomberos del municipio de La Estrella, con apoyo de sus similares de Itagüí y Caldas, atendieron un accidente de tránsito que incluyó varios vehículos en el sector de La Tablaza, en el sur del Valle de Aburrá.

Según el Capitán Carlos Muriel, subcomandante de bomberos de La Estrella, en el lugar fueron atendidas cinco personas heridas por el choque de un bus de servicio público con otros vehículos, entre ellos una motocicleta.

“Cinco lesionados, cuatro traslados a la clínica Antioquia, dos con gravedad y una señora que fue dada de alta en el sitio. Un bus que, al parecer, se devolvió en reversa y cogió una moto con tres pasajeros y chocó un furgón”, informó el socorrista.

Los bomberos de La Estrella también informaron que atendieron un segundo accidente de tránsito en esa misma población, pero en el sector de Ancón. Allí un camión arrolló una moto cuyo conductor fue atendido en el sitio, pero, debido a la gravedad, fue trasladado al hospital Américas del Sur de Envigado, donde falleció.