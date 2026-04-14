Renovación del espacio público en Niquitao permite retirar cerca de 28 metros cúbicos de residuos

Medellín

Mediante un trabajo articulado de varias entidades, la Administración Distrital logró la recuperación de un punto crítico en el sector de Niquitao, en el Centro de la ciudad. Este espacio incluye la intervención integral de 830 metros cuadrados de espacio público.

Durante la intervención, la Administración Distrital llevó a cabo tareas de limpieza, pintura, barrido, lavado de superficies, mantenimiento de áreas verdes y la recolección de aproximadamente 28 metros cúbicos de residuos (incluyendo desechos ordinarios, voluminosos, de construcción y demolición), con el propósito de aportar acciones que mejoren las condiciones ambientales, de seguridad y de movilidad en este punto estratégico del centro de Medellín.

“Realizamos una intervención integral para la recolección de residuos voluminosos, residuos de construcción y demolición; limpieza y recuperación de espacios verdes y espacios públicos; recuperación de mobiliario urbano y en los espacios de disfrute de la ciudadanía en el sector de Niquitao, un sector muy importante y tradicional de nuestra ciudad. Articulamos también actividades con los vecinos de este sector para evitar que se nos vuelva a deteriorar”, dijo la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

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Un total 29 ciudadanos fueron sensibilizados en buenas prácticas ambientales, mientras que 6 personas en situación de calle recibieron atención, reafirmando así el enfoque social de estas acciones. Asimismo, se llevaron a cabo actividades de jardinería, siembra de plantas y reposición de árboles, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del espacio recuperado.