Amenazan a directora y docentes de escuela de Cáchira, Norte de Santander. Foto: Caracol Radio.

Cúcuta

La preocupación crece en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, tras la aparición de grafitis amenazantes en las paredes de una institución educativa rural, en los que se intimida directamente a la directora y al cuerpo docente.

Los mensajes, pintados con aerosol, contienen señalamientos y advertencias explícitas, entre ellas frases en las que se exige la salida de la directora del lugar y se lanza una amenaza directa contra su vida y la de su familia.

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En varios de los escritos también se hacen alusiones a los docentes, a quienes califican de manera estigmatizante.

Las firmas que acompañan los grafitis corresponden a las siglas ACSN, que hacen referencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como ‘Los Pachencas’, lo que ha generado aún más temor entre la comunidad educativa.

Frente a esta situación, la Institución Educativa Reyes Araque emitió un comunicado en el que expresó su rechazo contundente a estos hechos.

“La comunidad educativa expresa su más enérgico rechazo frente a las amenazas dirigidas contra la directora así como contra los maestros que laboran en esta institución”, señala el documento.

En el mismo pronunciamiento, advierten que este tipo de situaciones representa una grave vulneración de derechos fundamentales, no solo de los educadores directamente afectados, sino de toda la comunidad.

“Atentar contra quienes dedican su vida a educar es atentar contra la niñez, la juventud y el desarrollo de la sociedad”, enfatizan.

La institución también reitera que los espacios educativos deben ser respetados como territorios de paz, alejados de cualquier forma de violencia o intimidación.

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“La escuela es un espacio sagrado donde deben prevalecer el respeto, el diálogo y la convivencia”, agrega el comunicado.

Asimismo, hicieron un llamado a la sociedad para rodear y respaldar a los docentes y directivos, destacando la importancia de proteger la labor educativa en medio de contextos complejos de orden público.

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