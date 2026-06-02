Preocupación en el sector comercio por el aumento de cierres de locales en el centro de Cúcuta

Cúcuta

Gremios económicos en Cúcuta lanzan un S.O.S. a las autoridades por el aumento de hechos violentos que está afectando sus negocios y ha motivado el cierre de muchos locales comerciales en el centro de la ciudad.

“Esto viene ligado al tema comercial que tenemos con nuestro hermano país de Venezuela. Son varios factores, no quiere decir que por eso no hemos recibido completamente el apoyo de la Policía, pero estamos golpeados, muy golpeados en estos momentos” dijo a Caracol Radio Jimmy Salazar, presidente de la Asociación de Peleteros en Cúcuta.

Referenció Salazar que son “aproximadamente 450 establecimientos comerciales que se encuentran en el barrio El Llano, Comuna 1, donde convergen todas las peleterías, quienes somos los que distribuimos los insumos para la industria del calzado, afines, marroquineros”.

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450 establecimiento que ofrecen centenares de empleos directos e indirectos en la ciudad y que en la actualidad están bajo la amenaza de posibles cierres.

Durante el primer trimestre del año 2026, 10 establecimientos dedicados a esta actividad han cerrado en la ciudad de Cúcuta.

“En los años anteriores, hace unos, dos, tres años atrás, mucha gente ha tenido que cerrar por diferentes factores. Uno de esos, la seguridad. Otro, la economía. Estamos compitiendo en desventaja. Hay locales cerrados, porque no les da el margen para mantenerlos abiertos. O empresas que antes tenían 25 empleados, ahora 15 o menos”.

Salazar, es un empresario con más de 30 años de experiencia en el sector comercio de Cúcuta e indicó que quizá uno de los golpes que más le ha llamado la atención, es con una legendaria empresa que por décadas ha brindado trabajo a más de 150 cucuteños, pero que en la actualidad solo puede tener 80 empleados.

“Eso es algo inmensamente negativo para lo que es el impacto económico para la región. Las grandes marcas que están acá en Cúcuta están trabando a pérdidas. Yo hablo desde el gremio que represento, de las peleterías, pero también tengo colegas, del grupo de moda y me dicen que todos están golpeados. Los industriales de calzado también.”