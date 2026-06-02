Gobernador busca distensionar el Catatumbo

Norte de Santander

En un nuevo intento por des escalar el conflicto el gobernador de Norte de Santander William Villamizar hizo un llamado a la paz, a los actores armados del territorio para que puedan llegar a un dialogo.

El mandatario junto a la sociedad civil empezó una fase exploratoria con la sociedad civil y la iglesia católica, junto a los alcaldes de la región y representantes de organizaciones sociales.

El funcionario expresó que “el interés de todos es que haya paz. que la gente que esta en la zona pueda producir sin miedo, que los niños puedan volver a las escuelas, que haya desminado y este llamado espera una respuesta, lo importante que se entienda que hay un clamor de toda la sociedad civil en esta mesa”

La iglesia católica representada en el obispo de Ocaña Orlando Olave dijo que “estamos dispuestos a acompañar incitativas de este talante por que para nosotros lo más importante son las vidas de las personas”

A este proceso fueron invitados el ex presidente Ernesto Samper, la Defensoría del pueblo y la delegada de naciones Unidas en esta zona del país.