Asaltan camiones de D1 en vía de Norte de Santander

Norte de Santander.

Dos camiones de carga de la cadena de supermercados Tiendas D1 fueron hurtados en la vía que comunica al municipio de Ábrego con Cúcuta, en un nuevo hecho de inseguridad registrado en este corredor vial del departamento.

De acuerdo con la información preliminar, los vehículos se movilizaban por este tramo cuando fueron interceptados por varios hombres armados que, al parecer, le salieron al paso y obligaron a los conductores a detenerse.

Bajo amenazas, los delincuentes tomaron el control de los camiones y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido.

Hasta el momento no se han entregado detalles sobre el estado de los conductores ni sobre la mercancía que transportaban.

Las autoridades ya fueron notificadas y adelantan operativos en la zona para tratar de ubicar los vehículos y dar con los responsables.

El hecho genera preocupación entre transportadores y habitantes de la región, quienes insisten en la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad en esta vía, clave para el abastecimiento de productos hacia el área metropolitana de Cúcuta.