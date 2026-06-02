Crece la tensión en El Tarra por incursión armada presentada en la vereda Kilómetro 84

Catatumbo

Luego de la incursión armada en zona rural del municipio de El Tarra, que dejó dos personas asesinadas y tres más desaparecidas, desde la Asociación de Juntas Zona 1 alzaron su voz exigiendo garantías para la población civil.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por los riesgos y afectaciones que enfrenta la población civil como consecuencia del contexto de violencia que se presenta en el territorio”, se puede leer en el comunicado a la opinión pública.

En este escrito aseguran que los responsables de la incursión armadas “se identificaron como miembros del Frente 33 de las FARC, llegaron a las viviendas obligando a sus habitantes, entre ellos niños, a participar en una reunión en la escuela de la vereda”.

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De acuerdo con este comunicado, una vez terminó dicha reunión, fueron asesinados “sobre la vía principal los señores John Jairo Ramírez Aguilar y Elkin Díaz Márquez, incendiaron una vivienda y se llevaron retenidas a varias personas, quienes fueron dejadas en libertad horas después. Destacar que el señor Elkin Díaz Márquez era afiliado y coordinador del comité de trabajo de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Mirador”.

Llamado a los actores armados

Ante el temor que tiene la comunidad por el incremento de estas acciones armadas, hicieron un llamado a los actores armados para que se respete a la población civil y no los involucren en sus practicas delictivas.

“La comunidad debe ser reconocida y protegida como sujeto de derechos, ajena a las confrontaciones y a cualquier forma de presión o afectación derivada de estas. Por lo cual exigimos el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Así mismo, exigieron a las autoridades competentes “brindar las garantías necesarias para la protección de la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las personas, implementando medidas oportunas y efectivas que permitan prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo a la comunidad y garanticen condiciones dignas para su desarrollo”.

Este escrito finaliza expresando la solidaridad con las familias afectadas, víctimas de esta incursión.