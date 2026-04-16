“Esto ya rebosó la copa”: alcalde de Tibú sobre violencia en el Catatumbo

Norte de Santander.

La situación de orden público en Tibú sigue agravándose en medio de enfrentamientos simultáneos en distintos puntos del territorio, que ya dejan nuevas familias desplazadas y una creciente presión sobre la capacidad institucional del municipio.

El alcalde, Richar Claro, advirtió que los combates entre el ELN y la disidencia de las Farc se han extendidos a corregimientos como Pacelli, Campo Dos y La Gabarra, configurando un escenario de alto riesgo para la población civil.

Según el mandatario, la intensidad de las confrontaciones-marcadas por el uso de explosivos, incluso activados desde drones- ha obligado a comunidades enteras a abandonar sus viviendas.

“El uso de explosivos activados desde los drones está causando un terrible desplazamiento”, afirmó a Caracol Radio.

De acuerdo con el balance entregado, se contabilizan al menos 105 familias desplazadas: 65 en el centro poblado de Pacelli y 40 más en Campo Dos, donde están siendo atendidas en albergues improvisados mientras avanza el proceso de caracterización.

Frente a este panorama, Claro fue enfático al describir el nivel de afectación social que deja la violencia.

“Esto ya rebosó la copa. Nuestros campesinos, la población civil, nuestros niños, ya están cansados de oír tantos disparos y detonaciones”, aseguró.

El alcalde también reconoció que la capacidad de respuesta del municipio ha sido superada, por lo que se han activado apoyos con la cooperación internacional, el comercio local y la iglesia, además de gestiones con la Gobernación y la Unidad para las Víctimas para garantizar atención humanitaria.

Finalmente, insistió en la urgencia de que cesen las hostilidades y se generen condiciones mínimas de seguridad para las comunidades, en una región que completa más de un año enfrentando una escalada sostenida del conflicto armado.