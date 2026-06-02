Rescatan a bebé de siete meses presuntamente raptada por su padrastro en Cúcuta

La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a un hombre señalado de raptar a una bebé de siete meses, presuntamente para impedir que se encontrara con su padre biológico.

De acuerdo con el coronel Jimmy Belalcázar, comandante (e) de la institución en Cúcuta, el caso fue conocido gracias a la denuncia de la madre de la menor, quien alertó a las autoridades sobre la desaparición de la niña.

“Gracias a la denuncia realizada por la madre de la niña, quien advirtió que su pareja sentimental en un ataque de celos se llevó a la menor, ya que el padre biológico de la pequeña había llegado desde la ciudad de Bogotá con el fin de visitarla”, explicó el oficial.

Según la Policía, la mujer también denunció que el hombre le enviaba mensajes intimidantes y realizaba videollamadas en las que presuntamente maltrataba a la bebé.

Las labores investigativas permitieron ubicar una vivienda en el barrio Antonia Santos, donde se encontraba la menor. “Se logró ubicar el inmueble donde Lindarte Hernández tenía retenida a la niña, logrando su captura y el rescate de la menor”, agregó Belalcázar.

Carlos Andrés Lindarte Hernández fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de violencia intrafamiliar. Tras las audiencias preliminares, un juez ordenó su traslado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.