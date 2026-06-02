A prisión siete presuntos integrantes de los AK-47 en Cúcuta

Siete presuntos integrantes de la banda transnacional AK-47 fueron enviados a prisión por su supuesta participación en una red dedicada a la distribución y comercialización de drogas en el área metropolitana de Cúcuta.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió recolectar pruebas mediante labores de policía judicial, entre ellas agentes encubiertos, compras controladas, interceptaciones de comunicaciones, registros fotográficos y allanamientos. “La investigación permitió recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física mediante labores de policía judicial (...) orientadas a identificar la dinámica criminal de esta organización”, señaló el ente acusador.

Los procesados fueron identificados como “Deivis Javier García Yepes; Yusmary Katherine Carvajal Cordero; Dany Santiago Rueda Montoya; Bárbara Nazareth Palma Ponce; Yosmary Rossana Castillo; Elise Celeste Arqueira Ayala, y Edgar Domingo Plata”.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cuatro de ellos aceptaron los cargos, mientras que los demás rechazaron la imputación.

Finalmente, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los siete investigados, mientras avanza el proceso judicial.