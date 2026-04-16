Nuevo ataque armado en la vía Sardinata-Cúcuta deja un herido

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia se registró en la vía que comunica a Sardinata con Cúcuta, específicamente en el sector de La Angelita, donde hombres armados atacaron a disparos un vehículo en movimiento.

De acuerdo con información, la víctima sería un comerciante oriundo de Hacarí, identificado como Edwin Galván Contreras, quien se movilizaba por este corredor vial cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego contra la camioneta.

El vehículo, que recibió múltiples impactos de bala, logró continuar su recorrido hasta el casco urbano de Sardinata.

En el hecho, una persona resultó con heridas leves y fue atendida en el Hospital San Martín.

Este ataque ocurre en un punto cercano a donde, ayer, hombres armados en motocicleta atentaron contra el líder social Trino Yair Rodríguez Vejar, quien se desplazaba por este mismo sector y resultó herido tras el ataque.

En ese caso, las autoridades hallaron panfletos atribuidos a grupos armados ilegales con presuntos señalamientos y amenazas, lo que incrementa la preocupación por una posible escalada de violencia en esta zona del departamento.