Alerta Temprana Inminente por expansión de ‘Los Pachencas’ en Cáchira y La Esperanza, Nte. Santander

Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo dio a conocer la Alerta Temprana Inminente - ATI - 007 del 2026, por “el grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos a causa de la acelerada expansión territorial y consolidación de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los municipios de Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander”.

Según lo da a conocer el Ministerio Público, “el escenario de riesgo se define por la incursión de las ACSN desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, buscando controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y el Catatumbo. Esta estructura armada ha transitado de una presencia discreta a un control territorial efectivo, aprovechando el repliegue del Clan del Golfo autodenominado EGC y la vulnerabilidad institucional en la zona”.

Así mismo, la Defensoría indica que esta organización está materializando conductas violentas, buscando imponer autoridad. “Durante el 2025, La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más alta en los últimos cinco años, utilizados como mecanismo de “limpieza social” y control ejemplarizante. Asimismo, la entidad ha documentado retenes ilegales e intercepción del transporte público, como el ocurrido el pasado 19 de enero, en el que individuos armados intimidaron a pasajeros(as) y marcaron vehículos con insignias del grupo ACSN".

Esta ATI también advierte sobre posibles confrontaciones de esta organización, Los Pachencas, con el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, quienes están desde el pasado 16 de enero del 2025 en una fuerte confrontación territorial en la región del Catatumbo. Alerta la Defensoría del pueblo que estas posibles confrontaciones pueden provocar desplazamientos masivos de campesinos de La Esperanza.

Concluye el Ministerio Público indicando que “el riesgo es especialmente crítico para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) porque vienen siendo blanco de estrategias de reclutamiento forzado y captación mediante ofrecimientos económicos o coacción para “proteger” a sus familias".