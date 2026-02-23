60 países piden a desarrolladores de IA crear medidas que eviten vulnerar derechos fundamentales

Un comunicado conjunto emitido por 60 naciones advierte sobre las preocupaciones que tienen distintos gobiernos sobre la Inteligencia Artificial por cuenta de su capacidad de generar, de forma realista, imágenes y vídeos de personas sin su consentimiento u conocimiento.

Los países reconocen que la IA puede generar beneficios, pero la generación de estos contenidos audiovisuales “han permitido la creación de imágenes íntimas no consentidas, representaciones difamatorias y otros contenidos dañinos en los que aparecen personas identificables”.

“Nos preocupan especialmente los daños eventuales que esto podría causar a niños y otros grupos vulnerables, como el ciberacoso y/o la explotación”, advierten.

El llamado general

Los firmantes del comunicado advierten que la generación constante de estas imágenes puede resultar en un delito en distintas jurisdicciones y por ello piden:

Implementar medidas sólidas para prevenir el uso indebido de información personal y la generación de imágenes íntimas no consentidas y otros materiales dañinos, especialmente cuando se trate de niños.

y la generación de imágenes íntimas no consentidas y otros materiales dañinos, especialmente cuando se trate de niños. Garantizar transparencia significativa s obre las capacidades, salvaguardas y usos aceptables de los sistemas de IA, así como de las consecuencias de su uso indebido.

obre las capacidades, salvaguardas y usos aceptables de los sistemas de IA, así como de las consecuencias de su uso indebido. Proporcionar mecanismos eficaces y accesibles para que las personas soliciten la eliminación del contenido relacionado con su información personal y responder rápidamente a dichas solicitudes.

y responder rápidamente a dichas solicitudes. Abordar los riesgos específicos para los niños mediante la implementación de salvaguardas reforzadas y la provisión de información clara y adecuada según la edad a niños, padres, tutores y educadores.

¿Quiénes son los firmantes?

Desde América algunos de los firmantes son:

Argentina: Beatriz de Anchorena, Comisionada de la Agencia de Acceso a la Información Pública

Beatriz de Anchorena, Comisionada de la Agencia de Acceso a la Información Pública Brasil: Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, director de la Agencia Nacional de Protección de Datos Canadá: Philippe Dufresne, Comisionado de Privacidad

Philippe Dufresne, Comisionado de Privacidad Colombia: Juan Carlos Upegui, Superintendencia de Industria y Comercio

Juan Carlos Upegui, Superintendencia de Industria y Comercio Ecuador: Fabrizio Roberto Peralta Díaz, superintendente de Protección de Datos

Panamá: Sheyla Castillo de Arias, director de la Autoridad Nacional para la Transparencia y

Sheyla Castillo de Arias, director de la Autoridad Nacional para la Transparencia y México: Unidad de Protección de Datos Personales de la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno

Unidad de Protección de Datos Personales de la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno Perú: Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

Otros de los firmantes son Israel, Italia, Kenia, Malta, Kosovo,Nueva Zelanda, noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Gibraltar, Francia o Croacia.

Naciones Unidas alerta de supresión de derechos

La tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA), está siendo utilizada cada vez más en modos que “suprimen los derechos y profundizan la desigualdad”, advirtió en Ginebra el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Algunos adelantos tecnológicos “exponen a personas marginadas a nuevas formas de discriminación, dentro y fuera de la red”, señaló el portugués en la inauguración de la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Guterres agregó que los espacios de internet están siendo “envenenados por la desinformación y el odio”, lo que en su opinión se está traduciendo en “daños en el mundo real”.

En su discurso ante delegaciones de alto nivel de los países miembros de la ONU, Guterres denunció una “ofensiva coordinada” contra los derechos humanos en la que se está reduciendo el espacio cívico mientras periodistas y activistas son encarcelados, se clausuran ONG y los derechos de la mujer “son recortados”.

Tras reiterar su condena a la represión violenta de las protestas en Irán, Guterres advirtió también que los migrantes “son acosados, detenidos y expulsados con total deprecio a sus derechos y a su humanidad”, mientras se demoniza a refugiados y miembros del colectivo LGBTIQ+.

Ante esta ofensiva, el secretario general pidió que los derechos humanos sean reivindicados, ya que “no son un lujo ni son negociables, son la base de un mundo más pacífico y seguro”.