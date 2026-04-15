Paciente se encadena en dispensario de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, por falta de medicamentos

Pereira

Un paciente con enfermedades crónicas protagonizó una protesta en Santa Rosa de Cabal, al encadenarse frente al dispensario de medicamentos Discolmets, para exigir la entrega de tratamientos que, según denuncia, no había recibido desde hace varias semanas.

Se trata de Víctor Hugo Arcila Orozco, quien afirmó que su estado de salud se ha deteriorado debido a la falta de fármacos esenciales para tratar patologías como fibromialgia, diabetes e hipertensión. De acuerdo con su testimonio, tenía pendientes más de 20 medicamentos, entre ellos 11 correspondientes al mes de febrero y otros 10 de abril.

“Pero siempre que uno viene, ellos le cogen la fórmula a usted, la miran y le dicen no hay ningún medicamento. Necesitamos que nos solucionen de verdad, no que sigan jugando con nosotros, porque nosotros necesitamos respeto. Así como nosotros los respetamos a ellos, necesitamos respeto hacia los usuarios”, afirmó el señor Arcila Orozco.

El ciudadano aseguró que durante varios días recibió respuestas negativas por parte del dispensario, argumentando falta de inventario o fallas en el sistema, situación que lo llevó a tomar la decisión de protestar de manera visible para exigir una solución.

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El caso generó la intervención de autoridades locales y fue puesto en conocimiento del alcalde Paulo César Gómez, que, en conjunto con la Personería tras la presión ejercida, el dispensario logró gestionar la entrega de 17 medicamentos, aunque la situación no ha sido resuelta en su totalidad.

Frente a este panorama, el mandatario municipal anunció que promoverá una acción jurídica de carácter colectivo para que se declare un ‘Estado de Cosas Inconstitucionales’ por la vulneración del derecho a la salud en el municipio y en otras localidades de Risaralda.

“Esta realidad no solo la vive él, sino miles de santarrosanos y millones de colombianos. Instauraremos, con la ayuda de ustedes, a quienes les pedimos que nos compartan, en la Secretaría de Salud, los documentos de todos los pendientes que tienen, una acción jurídica contundente, en la que exigiremos vía juez que se declare Estado de Cosas Inconstitucionales, la máxima violación a un derecho fundamental, como lo es la salud”, explicó Gómez.

El mandatario también hizo un llamado al Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Nueva EPS, para que se tomen medidas urgentes frente a la crisis en la entrega de medicamentos y se evalúe el cambio del operador del dispensario en Santa Rosa de Cabal.

“Le pedimos también al presidente de la república, al ministro de salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y al nuevo gerente de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, quien además es médico, que cambien de inmediato al dispensador de medicamentos que está generando una tragedia poniendo en juego la vida de millones de colombianos“, indicó el alcalde de Santa Rosa de Cabal.

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Las denuncias sobre fallas en la entrega de medicamentos han venido en aumento en el municipio, lo que ha generado preocupación entre los usuarios del sistema de salud, quienes advierten dificultades recurrentes para acceder a tratamientos indispensables.