Trabajadores de Asmet Salud protestan en Risaralda por falta de pago de salarios

Las manifestaciones se concentraron frente a la sede principal de la EPS en Pereira, donde los empleados decidieron alzar su voz para exigir el pago de los salarios atrasados.

Según los manifestantes, la situación es crítica, ya que podrían completar cuatro quincenas sin recibir remuneración, pues no le pagan desde mediados de enero, lo que ha afectado seriamente la estabilidad económica de decenas de familias.

Son más de 140 trabajadores en Risaralda los que están afectados, entre ellos hay madres cabeza de hogar, mujeres en estado de embarazo, personal administrativo y profesionales de la salud.

Las protestas también han generado afectaciones en la prestación de los servicios a los usuarios, ya que en varias sedes la atención se está realizando de manera intermitente o parcial debido a las manifestaciones del personal.

Los trabajadores aseguran que las protestas podrían extenderse a otras sedes del departamento, mientras no exista una respuesta clara por parte de las directivas de la entidad frente al pago de los salarios.

Ante la gravedad de la situación, los empleados han solicitado la intervención del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio Público, con el fin de que se garantice el respeto por los derechos laborales y se dé una solución inmediata a la crisis.

