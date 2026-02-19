Una madre se encadenó en la Nueva EPS por demoras en entrega del tratamiento de su hija en Pereira

Foto: Madre se encadenó en sede de la Nueva EPS en Pereira - Suministrada comunidad

Pereira

En las últimas horas, una madre de familia decidió encadenarse a la puerta de la sede regional de la Nueva EPS en Pereira, ubicada en la avenida 30 de agosto con calle 35, como medida de protesta ante los reiterados incumplimientos en la entrega de medicamentos y un suplemento nutricional formulados para su hija de 11 años.

La menor, Sara, padece múltiples patologías y requiere medicación permanente para evitar brotes inflamatorios que podrían generar complicaciones graves, además de un suplemento especializado (Ensure) indispensable dentro de su tratamiento.

La mujer pese a haber radicado en varias oportunidades las solicitudes ante la EPS, no obtuvo una respuesta efectiva que garantizara la continuidad del manejo médico y desde hace tres meses dejó de recibir las medicinas y el suplemento.

La situación motivó la intervención de la Personería de Pereira, que acudió al lugar para mediar entre la usuaria y los directivos regionales de la entidad prestadora de salud.

El personero Leonardo Fabio Reales Chacón, señaló que este caso refleja la preocupación de varios usuarios frente a demoras en la prestación de servicios esenciales.

“El caso de la señora que se encadenó en la sede de las Nueva EPS es el reflejo de la angustia que siguen padeciendo los usuarios, que lastimosamente tenemos que seguir luchando, porque hasta que esto no se logre sacar adelante por el Gobierno Nacional, vamos a tener que seguir acompañándola. Y la señora fue acompañada por esta personería y se adquirieron unos compromisos que el día lunes se tienen que materializar”, afirmó el personero Reales Cahcón.

Tras el diálogo, se instaló una mesa de trabajo con el gerente regional y la coordinadora de servicios, en la que se establecieron compromisos para revisar el caso de manera integral.

Entre los acuerdos se contempla una evaluación administrativa para verificar autorizaciones pendientes y asegurar la entrega del suplemento y los medicamentos formulados. Asimismo, se programó una junta médica para valorar el estado actual de la menor y confirmar la pertinencia del tratamiento requerido.

Finalmente, el representante del Ministerio Público indicó que la Personería realizará seguimiento a los compromisos adquiridos y acompañará las diligencias con apoyo médico, de enfermería y jurídico, con el fin de garantizar el restablecimiento del derecho fundamental a la salud.

