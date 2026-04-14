Esto dijo el ministro Benedetti tras acuerdos que permitieron levantar los bloqueos en Santander

Bucaramanga

El ministro del interior, Armando Benedetti, llegó a Bucaramanga en el sexto día de paro de campesinos que rechazan el incremento en el avalúo catastral y se reunió con el gobernador de Santander, alcaldes de municipios afectados y líderes de la manifestación para revisar el acuerdo, que ya se había firmado para que se pudiera habilitar nuevamente el tránsito por las vías que estaban bloqueadas.

"Quiero felicitar y de darle las gracias al señor gobernador, porque de la mano de él es que se ha podido firmar un acta, donde también el Gobierno ha jugado un papel preponderante en el sentido de que con los alcaldes afectados también se van a revisar dónde fue que hubo un incremento en lo que tiene que ver de la valúo catastral, que terminó afectando los impuestos“, indicó el ministro Benedetti.

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También se refirió a las mesas técnicas que se estarán liderando desde la gobernación de Santander para verificar el cumplimiento de los acuerdos y el avance que vaya teniendo el Instituto Agustín Codazzi con la revisión de los avalúos catastrales.

“Es importante que esto haya sucedido, siempre existe el temor de que estas estupideces terminen en violencia, ya sea de la comunidad, pueda ser de la fuerza pública y era el temor más grande que tenía el Gobierno Nacional y también que yo lo tenía y existía dentro de mis pensamientos“, agregó el ministro sobre desmanes que se pudieran presentar durante las manifestaciones.

El jefe de esta cartera se llevó una copia del acuerdo para que sea la base de la negociación en Boyacá, Cundinamarca y Casanare en donde los bloqueos se mantienen.

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